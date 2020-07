Lección de humanidad

Parece de Perogrullo, pero a veces el secreto del éxito está en asumir las crisis no como fracasos, sino como oportunidades.

Eso, a todas luces, fue lo que sucedió en Bruselas cuando, tras una maratónica cumbre iniciada en la mañana del viernes 17 de julio y concluida en la madrugada del martes pasado, los líderes europeos lograron llegar a un acuerdo para relanzar su economía y enfrentar el brutal impacto que para las finanzas ha significado el nuevo coronavirus.



El pacto, anunciado a las 5:31 de la mañana de ese día, se trata de un paquete doble compuesto por un fondo de recuperación financiado con deuda común por 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 serán subvenciones y 360.000, préstamos; y un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones. Una suma de casi 2 billones, más que el paquete de recuperación de China y Estados Unidos.

Son varias las novedades de este acuerdo. Lo normal es que el presupuesto europeo se alimente de los aportes que hace cada país miembro, según su peso económico relativo. Pero esta vez lo que se hará será una emisión de deuda a nombre de la Comisión Europea y respaldada por los países del bloque.



Y lo segundo, y quizás más trascendental, es que, al contrario de lo sucedido en anteriores crisis en las que el grupo prestaba dinero a los Estados en apuros imponiendo draconianas condiciones, esta vez se destinará una parte del paquete a prestar para inversiones a fondo perdido, es decir que los países no tendrán que devolver un euro, como si todos fueran un solo Estado, algo que los analistas señalan como lo que podría ser el germen de un oficina del Tesoro común en auxilio de los necesitados miembros. Sin duda, un paso trascendental en la integración política y económica del bloque en el que se impone la solidaridad por sobre los paradigmas y las divisiones que han marcado las distinciones entre los países europeos del norte y el sur.



Pero llegar a esto no fue nada fácil. Analistas en Bruselas subrayaron que la clave estuvo en la mano de la canciller alemana, Angela Merkel, y en su cambio de postura, que al final hizo que se allanara una solución en la que se derrotó la posición de cinco países –los que la prensa terminó llamando “austeros”– que no veían con buenos ojos el fondo común, y mucho menos que se dieran subvenciones o no se impusieran ajustes fiscales a cambio de la entrega de dineros. El peso de la alianza de Berlín, París, Madrid y Roma condujo al grupo hacia una salida histórica y edificante para el futuro.



Y a ello se suma que la reacción comunitaria fue rápida y contundente, no como en el pasado, cuando el rescate llegó cuando los países estaban con el agua más arriba del cuello y a cambio de severos ajustes que terminaba pagando el pueblo.



Al final, como debe ser, no hubo distinción entre vencedores y vencidos, más que para los reportes históricos, sino una edificante lección de humanidad acorde con los duros tiempos que el mundo vive ante el desafío del covid-19.



Por eso hablábamos de las crisis como oportunidades, entre otras razones porque se viene otro reto mayor para el grupo: el empantanamiento del brexit. Los acuerdos se ven lejanos, y los plazos se vencen.



