Las vacantes

En términos absolutos, cuatro meses pueden ser un lapso muy breve. Pero cuando solo se cuenta con cuatro años para adelantar profundas transformaciones en un país, cambia inmediatamente la percepción. Esto a propósito de la demora del Gobierno en nombrar a los responsables de una serie de cargos claves para el Ejecutivo.

Es verdad que el tamaño del aparato estatal hace muy difícil la tarea de tener conformado el equipo de gobierno y listos los nombres para los cargos de libre nombramiento y remoción, sobre todo los de nivel directivo, para el 7 de agosto. Es también común que funcionarios nombrados por el anterior presidente sigan en sus cargos unas semanas mientras el nuevo Gobierno estudia hojas de vida de sus posibles sucesores. En este orden de ideas, es claro, igualmente, que para muchas de estas posiciones se recomiendan prudencia, rigor y cautela al seleccionar al indicado o la indicada. Es necesario, como lo ha hecho el gobierno Petro, que la hoja de vida de quienes aspiran a estos cargos pase por exigentes filtros.

Es de esperarse que se agilicen los procesos que permitan poner fin a interinidades que han dejado de ser gajes del empalme. FACEBOOK

TWITTER

Pero existe un fino límite entre la responsabilidad y la cautela y la ineficiencia. Esta frontera está determinada por el perjuicio que causa a la ciudadanía una interinidad tan prolongada en dichos cargos. El no contar con quien definitivamente ejercerá las funciones termina siendo un obstáculo importante para el ejercicio de la función pública. Pasa por la imposibilidad de tomar decisiones de trascendencia, con el tener que llevar a cabo la planeación de lo que será el cuatrienio en ausencia del llamado a tener la batuta de equis o ye entidad y es, en últimas, factor que juega en contra del propio Gobierno, pues no se tiene a alguien de la confianza de Palacio que pueda llevar a cada una de estas dependencias las prioridades, orientaciones y objetivos del nuevo presidente. Así mismo, quienes en la sociedad dependen de los programas y las políticas que por estas demoras terminan suspendidos acaban sufriendo, injusta e innecesariamente, las consecuencias de no contar con un funcionario nombrado en propiedad.

A pocos días de terminar el año, siguen vacantes posiciones claves como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Gerencia de RTVC, la Dirección de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, los viceministerios de Transformación Digital y de Empleo y Pensiones.

Una declaración firmada por las cabezas del equipo negociador del anterior gobierno en el proceso con las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, advirtió esta semana sobre la interinidad que persiste en cargos vitales para la implementación del acuerdo, como lo son la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el responsable de liderar la ejecución del acuerdo junto con la articulación de los esfuerzos de todas las entidades encargadas de su implementación.

Es de esperarse, entonces, que en los días que restan del 2022 se agilicen los procesos que permitan poner fin a interinidades que, cuatro meses después, han dejado de ser gajes del empalme para convertirse en pendientes que, por el bien de la gente, urge tramitar.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com