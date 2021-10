Las tensiones del clima

El comienzo de la COP26 en Glasgow (Escocia) ha vuelto a poner al planeta a hablar del colosal desafío climático. Son discusiones urgentes, pero no menos importante es el trasfondo político y económico de las negociaciones por estos días en curso en el Reino Unido.

Y es que detrás de la amenaza existencial que se cierne sobre la humanidad hay un complejo engranaje de intereses económicos y políticos relacionados, por una parte, con la enorme paradoja entre países ricos y pobres que entrañan los desastres ambientales que se han venido sucediendo por el calentamiento global. Y, por otra, con el reto de la transición hacia energías limpias que impactará las economías de algunas naciones tanto pudientes como en vías de desarrollo que tienen en la explotación de los recursos fósiles sus principales medios de financiación. Colombia, con su petróleo y su carbón, entre ellos.



En el primer aspecto, es claro que los países de mayores emisiones de carbono son los ricos y más desarrollados, y que un cambio en su matriz productiva puede costarles varios puntos de su PIB, algo difícil de digerir en tiempos de reactivación. En la misma idea, las naciones pobres son las que ya están padeciendo catástrofes a causa del clima. Y no es que el calentamiento global distinga de economía, pero para un país desarrollado es mucho más gestionable una crisis de esta naturaleza que para uno en vías de desarrollo. Y muchos tienen un dilema vital difícil de entender: si abandonan las energías que tienen a la mano, ¿con qué alimentan a su población?

El segundo punto, la transición hacia energías limpias o renovables, es un proceso lento y costoso, por lo que muchas naciones pobres ven en la explotación de las energías más contaminantes su única opción. De ahí que se justifique más que nunca el llamado de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el sentido de que los países que asistan a la cumbre deben cumplir e incrementar sus compromisos de financiación climática, y que estos recursos deben destinarse sin dilación a comunidades vulnerables y marginadas.



Pero la decisión política siempre va detrás de las realidades ambientales. Por eso, en los anuncios previos de los compromisos de los mayores contaminantes siempre hace falta una milla más. Como, por ejemplo, en el caso de China, primer emisor mundial de gases de efecto invernadero, que se compromete a alcanzar su pico de emisiones antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060, unas metas sin duda mejorables. Estados Unidos, por su parte, vuelve renovado, tras el desastre que significó la salida del Acuerdo de París durante el gobierno de Trump y los avances que en la disminución de emisiones ha significado el gradual remplazo del carbono por gas natural y la explotación del gas de esquisto, un cambio de paradigma inesperado que no deja de ser polémico y no le quita responsabilidad.



Por eso hay quienes apuntan a que la clave está en la innovación. Aumentar la investigación en energías alternativas, como primer paso, y hacer que las que ya existen sean lo suficientemente baratas como para que un país en desarrollo las vea atractivas y funcionales. Se trata, en todo caso, de que esta COP26 no sea, una vez más, la cita de las buenas intenciones y de las promesas sin cumplir.

