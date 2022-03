Las sombras del fútbol

Las imágenes de lo sucedido el sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro (México) conmocionaron a buena parte del planeta. Familias huyendo, personas que yacían inconscientes en el suelo, autoridades entre pasivas y cómplices ante tal despliegue de barbarie marcaron una jornada nefasta. El reporte oficial habla de 24 heridos, tres graves, diez delicados. No obstante, voces periodísticas han cuestionado dicho balance a partir de testimonios de personas presentes.



(También le puede interesar: La era de la mujer)

Este hecho debe ser visto a la luz de otra serie de eventos de los últimos días: la suspensión del campeonato uruguayo por amenazas a los árbitros, los desórdenes ocurridos en las afueras del estadio Palmaseca y disturbios similares en Brasil, protagonizados por hinchas de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



Frescos permanecen en el recuerdo casos como el de la confrontación entre hinchas de Nacional y Santa Fe el año pasado en El Campín; lo sucedido hace poco en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, donde se enfrentaron jugadores e hinchas del Unión Magdalena que impidieron que el partido que disputaban contra Bucaramanga terminara. Incluso se puede incluir en esta lista el turbio episodio de la final del Torneo Bet Play en el partido en el que el mismo Unión Magdalena se impuso sobre Llaneros en el último minuto, el cual, si bien no incluyó violencia, sí trajo consigo un denso y triste nubarrón que sigue generando sombra sobre la integridad y transparencia del espectáculo, ya bastante lesionada por los episodios probados de reventa de boletería desde la misma Federación.

Está la tendencia de la dirigencia a creer que este, por ser un fenómeno social y cultural tan poderoso, puede estar por encima de las normas. FACEBOOK

TWITTER

Hay varios elementos en común acá. No solo es el contexto social de los países, con carencias que se entremezclan con violencias en ambientes donde pelecha el crimen organizado, dando pie a niveles de agresión y expresiones criminales a todas luces censurables. Que quede claro. También está el acecho peligrosísimo y cada vez más documentado de diferentes mafias de apostadores. Luego aparece la peligrosa cercanía de muchos directivos con las barras bravas en relaciones de mutua conveniencia. México no ha sido ajeno a este mal.



Pero está, sobre todo, la tendencia de la dirigencia a creer que este, por ser un fenómeno social y cultural tan poderoso, puede estar por encima de las normas. Visión compartida con no pocos gobernantes y autoridades. También está el querer poner los intereses económicos por encima de cualquier otra consideración. En el caso de Querétaro, por ejemplo, se ha dicho que no había suficiente personal de seguridad, como consecuencia de la intención de los directivos de abaratar costos. Las sanciones que la justicia deportiva –bajo control, por lo general, de quienes mandan en los equipos– o son paños de agua tibia o simplemente no llegan. Una verdadera reestructuración del fútbol en pos de la integridad y la transparencia, que es lo que se necesita, implicaría altos costos, también políticos, que pocos parecen dispuestos a asumir.



El fútbol en Latinoamérica atraviesa horas bajas. La salida comienza por entender que los privilegios de los que ha gozado en todos los países son el origen de buena parte de sus males. Que, desde luego, urge conjurar para prevenir hechos dolorosos.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com