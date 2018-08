Las reformas de Maduro

Luego de la inédita confesión del pasado 30 de julio, en la que el presidente Nicolás Maduro admitió el fracaso de los modelos económicos que su gobierno había aprobado, el lunes se iniciará la implementación de otra medida que, tal como aseguran los analistas, no servirá de nada a menos que se apliquen reformas estructurales, que, por lo visto, no están en los planes.

Se trata de la entrada en vigor de un nuevo cono monetario para enfrentar la hiperinflación –que este año cerrará en un millón por ciento, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional– y una nueva política para fijar los precios de la gasolina de forma gradual hasta equipararla con los precios internacionales. Es decir, una desaparición progresiva de los subsidios en virtud de los cuales la gasolina de ese país fue la más barata del mundo, salvo para aquellos venezolanos que gocen del denominado carné de la patria –la mitad de la población que recibe las ayudas estatales y, en términos reales, constituyen el grueso de la base que apoya con su voto al madurismo–.



El problema es que cuando se mezclan las dos medidas se avizora el caos, porque no habrá una moneda tan pequeña en las nuevas denominaciones –con los cinco ceros menos– que sirva para pagar al precio actual lo poco que vale un litro, por lo que nominalmente implicaría un aumento tanto para quienes tienen carné como para los que no. Y también porque, igual, seguirían manejándose dos precios, lo cual es discriminatorio y un chantaje político para los no chavistas.

Los economistas aseguran que las iniciativas serán paños cosméticos si no se aplican reformas estructurales, que no se ven venir. FACEBOOK

TWITTER

Es bien sabido que en Venezuela es más caro comprar una botella de agua que tanquear un carro, o que con un dólar se pueden comprar en el mercado negro cinco millones de litros de combustible, pero solo litro y medio de Coca-Cola. También, que es una especie de orgullo nacional, por ser un país petrolero, tener una gasolina casi regalada y que cuando, en 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez intentó subir los precios se desató un levantamiento que la historia recuerda como el Caracazo y dejó centenares y tal vez miles de muertos y desaparecidos.



Por eso, cuanto tenga que ver con aumentos de precios de la gasolina en Venezuela se mira no solo con ojos de medida económica, sino de orden público. Muy pocos bolsillos aguantarían en este país un precio internacional.



A todo esto se suma la incertidumbre de las personas que ayer abarrotaron los supermercados con la esperanza de comprar alimentos y gasolina, pues no hay mayor información sobre los nuevos billetes; no saben qué pasará con los actuales, que por un tiempo cohabitarán con los nuevos, y también está la sensación sicológica de que al bajar la denominación se tiene menos dinero.



Maduro, con su tono populachero, intenta vender el éxito de las medidas, pero lo cierto es que el consenso entre los economistas es que son pañitos cosméticos, que la inflación desbordada devorará en meses el nuevo cono monetario y que las medidas que sí debería aplicar no llegan porque eso significaría darles la razón a quienes hace 20 años vaticinaron que el chavismo llevaría al desastre a uno de los países más ricos del mundo.



editorial@eltiempo.com