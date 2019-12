Las pruebas Pisa

Se ha vuelto lo más común que cada uno de nuestros gobiernos, cada año incluso, consiga que el presupuesto de la nación para la educación sea el más alto y el más comprometido de la historia de Colombia.

Es innegable que el Estado de este siglo XXI, testigo de tantos pulsos sociales, ha hecho un enorme esfuerzo, tanto en términos de coberturas como de calidad, en beneficio de las instituciones educativas del país y de cientos de miles de alumnos que luchan contra las precariedades propias de una sociedad que sigue presentando altos índices de desigualdad.



Y, sin embargo, los estudiantes colombianos que bordean los 15 años de edad han demostrado otra vez sus limitaciones en las prestigiosas pruebas Pisa después de caer tanto en el apartado de lectura como en el de ciencias, al comparar los resultados con las puntuaciones del 2015, y luego de obtener el puesto 58 entre 79 naciones evaluadas el año pasado: valga decir que en matemáticas ha conseguido subirse un punto, de 390 a 391, pero hay que reconocer que resulta alarmante que la comprensión de lectura –fundamental, incluso, para la convivencia– haya caído de 425 a 412 entre un examen y el siguiente.

El magisterio apenas está poniéndose al día en la educación

¿Por qué les ha sucedido esto una vez más a nuestros estudiantes? Porque, como bien le dijeron algunos expertos a EL TIEMPO, el magisterio colombiano apenas está poniéndose al día en la educación que requiere una juventud inmersa en el mundo digital; sigue haciendo falta cobertura en los primeros años, que son tan definitivos como los cimientos, y cerca de 1’500.000 niños de 3 a 5 años todavía viven sin acceso a la educación; y el país, en mora de revisar sus métodos de aprendizaje y de convencer del todo a las familias menos afortunadas de lo fundamental de la escolarización desde el principio hasta el final, aún no se acostumbra a ser evaluado como las demás naciones de la Ocde. En este punto debe reiterarse la importancia de las evaluaciones periódicas estructuradas sobre metas e indicadores claros y concertados.



No es el acabose que podría pintarse, por supuesto, ni la prueba reina de que hemos errado el camino, pues la educación de un país no cambia ni mejora de la noche a la mañana –y es lo más probable que los esfuerzos de los últimos tres gobiernos comiencen a dar frutos en las próximas evaluaciones, y las pruebas, dicho sea de paso, no son la única medida que existe de los avances o retrocesos del aprendizaje–, pero sin duda se trata de un campanazo de alerta para no bajar la guardia en la atención a la primera infancia, para seguir insistiendo en la educación de las familias de bajos recursos, para afianzarse en la convicción de que deben continuarse ampliando las atenciones a los niños de todas las edades, desde el prejardín hasta los últimos años del bachillerato, tal como se ha venido aumentando la cobertura.



Es evidente: algo no ha cambiado en este mundo frenético en el que todo se transforma hora tras hora, minuto tras minuto: que las sociedades que se toman en serio la educación, y creen firmemente en construir sobre sus aprendizajes, sus conocimientos y sus saberes, suelen tener el futuro en sus manos.



