Las palabras del año

Quizás el mejor libro de historia sea el diccionario: no solo se trata de un volumen de consulta, de una enciclopedia que muchos lectores se toman como un oráculo, sino que es un relato, palabra por palabra, sobre cómo ha ido dándose y transformándose la especie humana.

Viene al caso la pequeña reflexión porque, en ejercicio de una tradición que se ha hecho más evidente en los últimos años, en las pasadas semanas los principales diccionarios del mundo han estado eligiendo sus vocablos del año. El Merriam-Webster escogió, por obvias razones, la palabra ‘vacuna’: "Ha significado mucho más que medicina en 2021", se explicó en su página web. El Collins eligió un certificado digital que puede cambiarlo todo: el NFT. El Cambridge, por su parte, prefirió la ‘perseverancia’, que no solo ha sido una necesidad en los tiempos de la pandemia, sino el nombre del rover de la Nasa que aterrizó en Marte a comienzos del año.



Hoy miércoles se sabrá cuál es la palabra de los doce meses anteriores según la Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE), entre las siguientes doce nominadas: 'cámper', 'carboneutralidad', 'criptomoneda', 'desabastecimiento', 'ecoansiedad', 'fajana', 'megavatio', 'metaverso', 'negacionista', 'talibán', 'vacuna' y 'variante'. Leerlas nomás es recordar los principales retos que se han vivido en el mundo del 2021 y articular la situación crítica de un planeta que no solo ha sido el escenario de una pandemia que muta cada tanto como subrayando sus lecciones, sino que, además, ha sido el testigo y la víctima de la voracidad humana, y de los titubeos a la hora de frenar la debacle ambiental.



Quizás la palabra que contenga a las otras once sea 'negacionista', porque tanto la crisis sanitaria como la crisis climática deben ser enfrentadas desde la ciencia, pero sea la que sea la ganadora –que a esta hora ya habrá sido publicada por la Fundéu RAE– es una demostración de la vocación de esta especie a enunciar y comprender su experiencia antes de que sea demasiado tarde.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)