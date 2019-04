Las palabras de Trump

Hasta cierto punto es entendible el revuelo que han causado dos declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha asumido una postura particularmente crítica frente al gobierno de Iván Duque. Hace unas semanas, ya había mostrado molestia por el aumento de los cultivos ilícitos, actitud que reafirmó el miércoles, cuando dijo que desde que Duque llegó a la presidencia, “el negocio de las drogas ha crecido un 50 por ciento”, y sumó a Colombia a la lista de países que, a su juicio, están enviando migrantes a Estados Unidos “porque no los quieren en sus países (...), porque creen que la gente de Estados Unidos es estúpida y los va a aceptar”.

Para quienes no están suficientemente al tanto de la personalidad del actual inquilino de la Oficina Oval ni de la coyuntura política preelectoral que vive su país, que este se haya referido en términos tan severos al mandatario del país que es su principal aliado en la región tiene que causar desconcierto y sorpresa.

Pero es probable que se inquiete menos quien observe este cruce de declaraciones –el miércoles en la noche, Duque, sin mencionar a su homólogo, expresó: “Solo le rindo cuentas al pueblo colombiano”– desde una óptica más amplia, que no se limite a la coyuntura.



Dicha mirada debe tener muy en cuenta estos dos elementos ya esbozados: el temperamento impredecible y en ocasiones en exceso beligerante de Trump, y el hecho de que ya comienza a actuar no solo como presidente, sino también como candidato. Esto último luego de salir bien librado de la revelación de algunos puntos claves del esperado informe del fiscal Robert Mueller sobre la trama rusa en las elecciones de 2016.



Lo anterior no implica que lo expresado por Trump no sea objeto del debido análisis de la Cancillería para que, a través de los canales diplomáticos, se transmita una reacción que debe recordar los esfuerzos que hace el país en la lucha antidrogas. Pero hay que recalcar que es válido interpretarlas más como una estrategia suya para comenzar a posicionarse de cara a sus bases –el miércoles habló desde Texas, estado decisivo en sus cálculos– que como un ataque frontal a un país con el cual existe una sólida y robusta relación binacional desde hace varias décadas. Un vínculo que, por cierto, trasciende los campos a los que aludió Trump.



En esta línea cabe apelar al lugar común de los estudios de las relaciones internacionales según los cuales los Estados tienen intereses, más que amigos. Y hacerlo en un sentido amplio que implica entender que en este momento, para Donald Trump y su gobierno, es estratégico –más allá de las valoraciones que puedan hacerse sobre dicha postura– mostrar firmeza de cara a lo que asume como una amenaza: la migración y el narcotráfico. Ello no excluye que también sea estratégico y conveniente para ambas naciones mantener el buen entendimiento, los programas y las instancias de cooperación que vienen funcionando de manera armónica y fluida de tiempo atrás. Es del interés de ambos pueblos que este episodio se aclare debidamente para poder pasar la página y continuar por la senda de la cooperación.



