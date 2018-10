Las palabras de Slim

No deberían pasar inadvertidas las palabras del empresario mexicano Carlos Slim, quien estuvo en Bogotá esta semana con ocasión del encuentro del Círculo de Montevideo. En una entrevista que fue publicada en Portafolio ayer, el hombre más rico de América Latina ratificó su creencia de que Colombia tiene la posibilidad real de alcanzar un nivel más alto de desarrollo, no solo para acercarse a otros países de la región que registran un ingreso por habitante más elevado, sino para equipararse incluso a economías mucho más prósperas.

Para que ello suceda, lo clave es no desperdiciar las oportunidades de crecimiento que aparecen de tiempo en tiempo. Así ha sucedido con los ingresos extraordinarios que ocasionalmente nos dejan las bonanzas de los productos básicos que exportamos, pero que acaban siendo usados para gastos corrientes y no para inversiones en infraestructura o educación, dos áreas que son claves para la mejora de nuestra competitividad.



También es clave la calidad de las reglas del juego. En el caso del sector de las telecomunicaciones, en el cual América Móvil es uno de los grandes jugadores a nivel mundial, Slim comentó que el giro de las regulaciones en Colombia llevó a una disminución de las inversiones en el sector durante los pasados dos años. Dados el tamaño de la revolución tecnológica y los desafíos que esta conlleva, suena equivocado que el país les ponga obstáculos a temas como la masificación de la banda ancha, ya sea fija o inalámbrica.



Por ese motivo, vale la pena darle un espaldarazo al proyecto de ley que fue presentado por el Ministerio de las TIC días atrás. No se trata, por supuesto, de darle gusto a una persona ni de favorecer a una empresa en particular, sino de reordenar la arquitectura institucional para que el sector privado sea el motor de la modernización y nos lleve a la vanguardia regional en este campo. Si se usa el sentido común, romperemos más temprano la barrera del subdesarrollo.



EDITORIAL

