Las obras del CAN

Nuevamente vuelven a chocar intereses colectivos con deseos particulares. Esta vez tiene que ver con un proyecto que ejecuta la Empresa de Acueducto de Bogotá para el transporte de aguas residuales en el sector del CAN, uno de los lugares más representativos de la capital. Se trata de un interceptor que debe ser intervenido dada la vetustez que presentan las tuberías matrices que atienden el sistema de alcantarillado en la calle 53 entre carreras 45 y 68. Para decirlo en pocas palabras, sin dicha intervención, en poco tiempo podría haber una emergencia.

Para llevar a cabo los trabajos, la empresa debe hacer una serie de estudios a fin de prevenir que en el desarrollo de estos surjan inconvenientes. Y para el caso en mención, se encontró que era necesario talar o mover más de 400 árboles en el corredor de la 53. Por supuesto, aparecieron los ciudadanos indignados, los ambientalistas y los políticos, que de inmediato hicieron causa común para evitar lo que en la jerga popular se ha dado en llamar arboricidio.



No valen argumentos técnicos como que los desagües completan casi medio siglo de existencia, que hay reducción de la capacidad de drenaje, que el crecimiento urbanístico del sector hace imperiosa la renovación de redes y que, de no hacerse, se estaría afectando a un sinnúmero de ciudadanos. Es aquí donde debe prevalecer el interés colectivo sobre lo demás. Por fortuna, así lo señaló un juez del circuito de Bogotá que calificó de improcedente una acción popular y evitó que la obra se suspendiera por tratarse de un asunto de beneficio común.



El Acueducto hizo lo suyo: si bien no tumbará los 462 árboles de los que se habló inicialmente, sí solicitará ante la Secretaría de Ambiente que se poden 311 de raíz, se trasladen otros 90 y se talen 13. Una salida que hasta el momento parece viable, pero que, como decíamos, vuelve a plantear el debate de si en casos específicos como este priman las obras de alto impacto social o la precipitud y el protagonismo.