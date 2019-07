Las obras de la 7.ª

Desde su fundación, la carrera 7.ª de Bogotá ha sido el eje sobre el cual ha girado la historia de la capital. Es la vía ícono de la ciudad, la que la ha visto extender sus horizontes, testigo de sus horas amargas, su progreso, y huésped de millones de almas que la recorren a diario.

La evolución del centro también ha sido la evolución de la 7.ª: en un principio camino indígena que conducía a Tunja, se configuró luego como la vía principal para el tranvía. Por esa misma época fue cada vez más frecuente que en ella se dieran cita los protestantes de turno camino de la plaza de Bolívar, tal y como hoy sigue ocurriendo. Se trata, sin duda, de un corredor con una importancia simbólica sin par.



La última gran intervención de esta emblemática vía ha sido su peatonalización, iniciada hace ya casi un lustro en la calle 10.ª y que se extendió hasta la 13. Si bien la gente la transita de hace tiempo, el actual gobierno no la ha recibido porque persisten fallas en su diseño y otros líos legales.



Luego vino el segundo tramo, entre la 13 y la calle 26. Y ahí, las cosas tampoco han salido bien. La obra se adjudicó en el 2015, pero el contratista, Peatones Go, no pudo seguir con ella. El nuevo consorcio, Santa Catalina, se ha comprometido a terminarla en septiembre. Los trabajos tienen un avance del 42 por ciento, y su costo asciende a 41.800 millones de pesos.



Son apenas 1,4 kilómetros, pero el retraso es evidente. Aunque ya hubo solución y se trabaja las 24 horas para su entrega a tiempo, lo que preocupa hoy a residentes y visitantes es el caos que se ha apoderado de ella: ventas ambulantes sin control, invasión de calles como la 22 y 23, y paredes que se volvieron orinal e inseguridad.



Paciencia es lo que les ha sobrado a comerciantes, residentes y vecinos de la 7.ª. Si ya han soportado la espera por los altibajos de la obra, lo mínimo que se les debe garantizar ahora es que al menos se les ponga control a estos otros males. Suena apenas justo.