Las obras de Bogotá

Que Bogotá está en obra es una frase que se ha venido repitiendo a lo largo de las últimas décadas. Particularmente hoy, cuando existen cerca de 400 frentes de trabajo que incluyen la primera línea de metro y la construcción y ampliación de troncales de TransMilenio. Pero también hay decenas de proyectos que se ejecutan a nivel local, con el arreglo de vías, andenes, cambios de tuberías, redes de servicios y demás. Y para su ejecución, los ciudadanos se han armado de paciencia porque entienden que a fin de cuentas redundará en su propio beneficio.

Amén del costo que demandan estas iniciativas, y de que para la culminación de una buena parte de ellas se requieren alrededor de 2 billones de pesos, lo que hoy preocupa es el nivel de cumplimiento de contratistas y responsables de los trabajos. Porque la gente está dispuesta a esperar su entrega, pero no a que esta se posponga indefinidamente.

Ha dicho el director del IDU que tres tramos de la troncal de la 68, por ejemplo, presentan retrasos de entre el 14 y el 21 por ciento de la programación actual. Y que se adelantan conversaciones con los contratistas para acelerar su culminación, para lo cual seguramente habrá que ajustar costos y tiempos. De los nueve frentes de trabajo, al menos la mitad presentan algún tipo de retraso, según la entidad.

Las explicaciones que se han dado por los retrasos son igual de preocupantes. El impacto de la pandemia en el cronograma de trabajo, los sobrecostos de materiales fruto de la misma crisis y, más recientemente, la falta de personal explican en parte lo que está sucediendo. Han sido varios los llamados que se han hecho ante la falta de mano de obra que facilite los avances de cada proyecto, sin muchos resultados.

Aunque el escenario no se puede calificar de crítico, comoquiera que hay disposición de la partes a acelerar las obras –incluso trabajar de noche–, qué duda cabe de que fenómenos asociados a este ritmo de construcciones impactan la productividad de la ciudad, la más grande del país, puesto que representa el 25 por ciento del total nacional; la movilidad, ya que los bogotanos pierden más de 100 horas al año en trancones, según el TomTom Traffic Index, y la tranquilidad de los ciudadanos, que advierten que muchas zonas intervenidas se han convertido en focos de inseguridad.

No todo es malo. Vale la pena resaltar el ritmo que se le ha impuesto a la intervención de la malla vial: más de 400.000 metros cuadrados se habrán recuperado en los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno; un puente para habilitar la avenida Guayacanes, y hay ambiente para culminar y reactivar proyectos relacionados con la valorización, que es un reclamo permanente. En general, hay una nueva dinámica en el sector.

Ahora que empieza la discusión del Plan de Desarrollo de la administración Galán y que se revisan posibles modificaciones del pico y placa, resulta aconsejable atender el llamado de distintos sectores a acelerar la entrega de infraestructura y a replantear el tren de iniciativas que se ejecutan al mismo tiempo. No se trata de no hacer, sino de evaluar cada detalle del impacto de un proyecto en una ciudad que, por lo visto, no termina de construirse.

EDITORIAL