Las medidas para Bogotá

Las medidas que tomó la Administración Distrital con vigencia a partir de hoy, y a raíz del aumento en el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad demuestran que cada que las cifras lo indiquen hay que actuar con rigor. Así el panorama del covid-19 ya no pinte tan catastrófico como en marzo o abril, cuando los números de los modelos dibujaban una verdadera tragedia en términos de pérdidas de vidas, es necesario y responsable llevar un control permanente sobre el avance del virus, a la luz de cómo está la ciudad en términos de infraestructura y actuar.

Se trata de evitar, a toda costa, llegar a un escenario de colapso, sobre todo ante la realidad de la dificultad que ha encontrado el Gobierno Nacional para adquirir respiradores artificiales en el mercado internacional. Ante este hecho, hace lo correcto la alcaldesa Claudia López al implementar regulaciones para que la reactivación económica –necesaria y ya en curso– no conduzca a un aumento acelerado de contagios.



En el paquete en cuestión se destaca el llamado pico y cédula, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el comercio, sumado a la potestad que tendrá el Distrito para disponer de la totalidad de las camas de cuidados intensivos de la ciudad. No sobra reiterar que hoy más que nunca la responsabilidad individual es vital ante la evidente imposibilidad de que la policía verifique en el caso de cada persona el cumplimiento de estas disposiciones.



Son decisiones que algunos podrían asumir como retrocesos, pero más bien deberían verse como acciones focalizadas con base en la información epidemiológica existente, con el único objetivo de hacer más eficaz la labor de contener la pandemia en la ciudad.



Bogotá, en términos generales, ha venido haciendo bien la tarea. Las medidas de distanciamiento social tomadas desde marzo han servido para salvar vidas. Estas nuevas determinaciones buscan lo mismo. Son pasos en la dirección correcta, así no se avance siempre en línea recta.



EDITORIAL

