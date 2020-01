Las jugadas de Maduro

Es muy elocuente sobre lo que ocurre en Venezuela la imagen, divulgada ayer, de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario encargado de ese país, tratando de saltar la reja para ingresar al Palacio Federal Legislativo a sesionar, mientras es repelido por la Guardia Nacional a órdenes del dictador Nicolás Maduro.

Esa gráfica sola dice todo sobre la situación de las libertades políticas y democráticas en la hermana nación, a la vez que resume las maniobras a las que ha acudido el régimen para someter a la oposición legítima y atornillarse en el poder. Lo que sucedió este domingo refleja una increíble frescura de Maduro y es un desafío claro y cínico a todo el mundo, local e internacionalmente.



Las versiones de prensa indican que mientras Guaidó y los diputados que lo respaldan –igualmente la prensa libre, que le estorba a la dictadura– eran obstaculizados a varias cuadras para llegar al palacio a sesionar y confirmar la jefatura y la ratificación como presidente encargado de Guaidó, allí, el diputado Luis Parra –expulsado de la oposición, luego de haber sido acusado de corrupción– fue juramentado presidente de la AN, con el apoyo, desde luego, del chavismo.



Ahora hay dos presidentes de la AN. Parra, que dice que hubo ‘quorum’, pero todo indica que no. Y Guaidó, quien tuvo que sesionar en la sede del diario ‘El Nacional’, donde a la luz de día, con la prensa, logró el respaldo legítimo de 100 diputados, lo cual constituye clara mayoría.



Maduro ha echado mano de toda clase de triquiñuelas para quitarse del camino a la oposición, en especial a esta, que, sin la fuerza esperanzadora de un comienzo, aún se sostiene, lucha y hace visibles las tropelías contra el pueblo y la difícil situación que afronta el país. Pero no le valió a Maduro la inhabilitación de diputados contradictores o detenciones de unos y obligar al exilio a otros. Inclusive hay acusaciones de que acudieron a comprar conciencias. “Ofrecieron 750.000 dólares para torcer la voluntad y no apoyar al presidente Juan Guaidó”, dijo el diputado José Hernández. Ya había otras denuncias en igual sentido.

Con dos presidentes de la Asamblea Nacional, hoy es un día de mucha tensión, y se espera que todo transcurra por los cauces del respeto

En medio de este complejo escenario, hoy es un día de mucha tensión, y se espera que todo transcurra por los cauces del respeto, pues Juan Guaidó anunció que irá a sesionar a las 10 de la mañana. “Ahí, la dictadura decidirá si seguirá atropellando los derechos de los ciudadanos, como hicieron en 2017 y 2018. Si seguirán ahondando en los errores políticos que nos han traído a este desastre”, afirmó.



Y es un desastre, sin duda, que cada vez más condena la comunidad internacional, como en este caso lo han hecho la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la OEA y otros más. Y ese es el camino: seguir presionando al régimen, apoyar a la oposición, impedir que el dictador siga atropellando las instituciones democráticas y al pueblo mismo. Y es ese pueblo el que puede decidir su futuro, más cuando este año habrá elecciones legislativas. Lo importante es que no se continúe viendo un país rico dividido, pasando angustias por culpa de ambiciones desmedidas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com