El nuevo proyecto de reforma de la justicia trae entre sus propuestas la extensión del régimen de prohibiciones para los altos funcionarios, particularmente en lo referente a aspiraciones políticas.

En virtud de ello aumenta de uno a cuatro años la inhabilidad –hacia el futuro– para que quienes hayan ocupado el cargo de magistrado de una alta corte, fiscal general, procurador general, defensor del pueblo, contralor general y registrador nacional se lancen a la búsqueda de votos como candidatos. También cierra la puerta giratoria inmediata entre esas altas magistraturas, al ratificar expresamente la prohibición de un año para que quien haya ejercido alguno de esos cargos sea nominado para otra plaza similar.



Se trata, sin duda, de una de esas medidas de transparencia necesarias para fortalecer no solo la función pública, sino la democracia, en tanto se busca evitar que quienes ocupan cargos de altísima responsabilidad puedan utilizar la visibilidad y el poder de su función con miras a abonar una futura candidatura. Esa tentación existe, como ya se ha visto en la historia reciente. En un país con tan grandes problemas de corrupción y delincuencia, no cabe espacio para que los encargados de dirigir el Estado en contra de estas, o de administrar justicia, tengan siquiera la posibilidad de que sus esfuerzos se distraigan por venales aspiraciones.



Ampliar la inhabilidad de uno a cuatro años puede parecer un exceso, pero tiene sentido porque desestimula a quienes, pensando en las inhabilidades electorales, dejan su cargo antes de cumplirse su periodo constitucional.



El derecho de todos los ciudadanos a postularse a un cargo de elección popular si se cumple con las condiciones que exige la democracia debe ser siempre salvaguardado. Pero protegerlo, precisamente, implica también garantizar que la lucha electoral no se vea afectada por competencias desleales derivadas del eventual aprovechamiento de los altos cargos ocupados previamente.



EDITORIAL