Las Farc y el secuestro

Finalmente, luego de varios aplazamientos que no dejaron de causar polémica, los máximos jefes de la antigua guerrilla de las Farc acudieron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) para aceptar sus responsabilidades por miles de secuestros, desapariciones y otros delitos conexos cometidos en el marco del conflicto armado. El país entero escuchó atónito esta semana de voz de Rodrigo Londoño, Joaquín Gómez, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo y otros de los excomandantes de las Farc cómo ese grupo convirtió la práctica criminal del secuestro en una macabra y millonaria industria en la que se cobraba incluso por los restos de las víctimas muertas en cautiverio.

Centenares de esos secuestrados asesinados o que no resistieron las inhumanas condiciones impuestas por sus carceleros siguen desaparecidos: la recuperación y plena identificación de esos cuerpos y la entrega digna a sus familias, muchas de las cuales llevan décadas buscándolos, es uno de los frentes en los que menos se ha avanzado desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 y que exigen claridad y celeridad.



Siguiendo una política criminal definida por los miembros del secretariado de las Farc, los frentes de esa guerrilla en todo el país secuestraron a por lo menos 21.300 personas. Niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad fueron víctimas de ese comercio indignante e injustificable.



El mismo Rodrigo Londoño, Timochenko, admitió que la violencia sexual fue también una práctica contra los cautivos en varias regiones del país. Y, como lo dijo el delegado del Ministerio Público en las audiencias de esta semana, con tal de asegurar dominio territorial el secretariado y el Estado mayor dejaron en libertad a sus frentes para que sometieran a la población civil a crímenes, vejámenes y prácticas de control social que, supuestamente, estaban proscritos por los estatutos de esa guerrilla.



Tras las muchas reservas y polémicas que marcaron el despegue de la nueva jurisdicción de paz, estas audiencias de admisión de culpa sin duda representan un avance hacia la consolidación del proceso de paz. Aunque algunos de los familiares de los desaparecidos señalaron que no sienten sinceras las manifestaciones de arrepentimiento de algunos de los excomandantes, es también cierto que en estas audiencias de la JEP se enviaron claros mensajes de condena a la violencia que por tantos años las Farc ejercieron contra los colombianos.



En medio de conmovedores relato de varias víctimas y reconocimientos de los excomandantes, muy importante también fue el llamado de Rodrigo Londoño a sus excompañeros de armas que hoy están en las disidencias para que regresen a la legalidad y le cumplan a la paz.

Corresponde ahora a la JEP avanzar, lo más pronto posible, en la imposición de las primeras condenas contra los máximos responsables, otro paso clave para afianzar el camino de la reconciliación. Esas sanciones, que dependerán de la evaluación que hagan los magistrados del cumplimiento de los postulados de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, servirán también para decantar asuntos que quedaron abiertos tras la negociación. ¿La imposición de las penas transicionales será o no compatible con los derechos políticos, específicamente con el cargo de senadores y representantes a la Cámara que ejercen hoy varios excomandantes de las Farc? ¿Tendrán o no los máximos responsables que reparar económicamente a sus miles de víctimas? ¿Cómo serán las medidas de restricción de la libertad para los condenados?



Las negociaciones de paz implican concesiones. Como ya lo hizo hace casi dos décadas con los grupos paramilitares, Colombia aceptó tragarse muchos sapos en materia de justicia para hacer posible el silencio de los fusiles. Lo que corresponde a todas las partes, y a los operadores del Sistema Integral para la Paz, es ejecutar la tarea y garantizar que se cumplan los castigos y mecanismos de reparación previstos.



Los excomandantes guerrilleros y los muchos excombatientes responsables de gravísimos crímenes contra el DIH y los derechos más básicos de un ser humano siguen debiéndoles muchas verdades a los colombianos. Aunque se ha avanzado, no se puede relajar la exigencia de que se acate ese propósito a cabalidad.



El Estado, y como parte de este el nuevo gobierno, debe mantener la ruta del cumplimiento de los compromisos con los desmovilizados y especialmente debe garantizar que la sociedad civil esté convencida de que no se escatimó ningún esfuerzo en función de alcanzar la verdad, la reparación y la justicia. Y la JEP y las otras entidades del Sistema tienen que proseguir con su misión, sí, pero sin miramientos distintos a los de hacer valer los derechos de las víctimas de las Farc (y también las de los agentes del Estado procesados en la Jurisdicción) para empezar a cerrar las hondas heridas de un capítulo de violencia que no debe repetirse y que debe resolverse con la mirada puesta en un futuro esperanzador.

