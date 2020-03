Las cuentas cambian

Han pasado solo diez días desde que se confirmó en Colombia el primer caso de coronavirus (causante de la enfermedad covid-19). El total de casos ya ascendía este domingo a 45 en el país, mientras el Gobierno ha tomado más de una veintena de medidas en sectores como la educación, la migración, la salud pública, el trabajo en la casa, ayudas sectoriales, entre otros.

En estos diez días, el coronavirus no solo se convirtió oficialmente en pandemia global, sino que sus impactos económicos empezaron a sentirse con mayor intensidad en la economía colombiana con la disparada del dólar y la caída de los precios del petróleo.



Ambas variables experimentaron la semana pasada comportamientos con puntos extremos históricos. Por primera vez, el dólar superó la barrera de los 4.000 pesos, mientras que el precio de un barril de crudo se desplomó alrededor de los 30 dólares. Las consecuencias de este peligroso coctel se vivirán en varios frentes internos.



El duro choque en el mercado petrolero tendrá un impacto no solo en los planes de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, sino también en las finanzas públicas, muy dependientes de estos ingresos, así como en las regalías de las regiones. Por cada dólar que baja el precio del barril, en promedio, al año el país deja de percibir entre 350.000 y 400.000 millones de pesos.



Este golpe a las finanzas del Estado llega en el peor momento, ya que las demandas de gasto público de muchos sectores sociales han venido aumentando, así como los futuros desembolsos que el Gobierno deberá hacer para mitigar los efectos de la pandemia en la economía.



No solo el sector de la salud elevará exponencialmente sus necesidades en el plazo inmediato, sino que la llegada del covid-19 también seguirá impactando industrias como el turismo, las aerolíneas, los eventos, el transporte, los servicios personales, las actividades deportivas y culturales, etc.



Por los lados de la tasa de cambio también hay efectos y preocupaciones. La devaluación se reflejará en productos más caros, los directamente importados y aquellos que usan materias primas importadas. Los ciudadanos y empresas con deudas en dólares hoy pagan un 20 por ciento más que a comienzos del año. Este efecto podría desembocar en mayor inflación en los próximos meses.

Las autoridades económicas han confirmado la solidez de los fundamentales de la economía colombiana. Las estadísticas muestran que el año arrancó bien para el comercio, la industria, el recaudo tributario y otros sectores. La inflación se mantiene hoy dentro del rango, y el Banco de la República ya tomó medidas para la liquidez.



Desde el frente económico, los impactos de la pandemia se agravan por la incertidumbre sobre su duración y su continua propagación. Mientras más dure la expansión del coronavirus, mayores serán los golpes a la economía global, al crecimiento y al comercio.



Las medidas tomadas para enfrentar la pandemia generarán un efecto en la demanda que aún es pronto para determinar. El Gobierno debe estar listo para tomar las decisiones necesarias tanto para proteger la salud como para mitigar los golpes a la economía.



