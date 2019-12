Las calles, otra vez

El país enfrenta hoy miércoles una nueva jornada de movilización social. Aunque desde el pasado 21 de noviembre no han parado las expresiones callejeras de descontento en distintas ciudades del país, este será el tercer día, desde aquella fecha, en el que los convocantes del Paro nacional invitan a un cese de actividades que permita sumarse a las distintas marchas y eventos programados.

Respecto de la denominación ‘paro nacional’ hay que decir que si bien esta ya ha hecho carrera, está claro a estas alturas que en realidad se trata de una expresión de descontento multitudinaria y prolongada de un sector importante de la población que no ha estado acompañada de los distintos sectores de la producción.



De hecho, se hacen cada vez más fuertes las voces de industriales, comerciantes y transportadores, entre muchos otros, grandes y pequeños, que piden que la protesta social –legítima, siempre hay que reiterarlo– no les ocasione más perjuicios. Las pérdidas a raíz de los traumatismos causados por las protestas ya superan los 1,3 billones de pesos, cifra que da una idea de lo que el paro puede afectar la economía.

Justo es referirse también a las dificultades en que se ven quienes deben caminar largas distancias para regresar a sus hogares.

Así mismo, no se puede pasar por alto que la marcha de hoy tendrá como antecedente el primer encuentro entre el presidente Iván Duque y el comité organizador, que terminó ayer sin acuerdo sobre la agenda y la metodología de las futuras jornadas.

Reunión cara a cara que era una de las aspiraciones de los promotores desde el primer día, por lo que, a juicio de varios observadores, la aceptación presidencial fue un gesto significativo. No obstante, a juzgar por lo que trascendió luego del encuentro, era difícil avanzar, habida cuenta de lo inviable de las pretensiones del mencionado comité: una réplica en los canales de televisión abierta al mandatario y la no presencia del Esmad en las calles hoy. Por lo pronto, es mejor ver el vaso medio lleno, aplaudir el encuentro y recordar, una vez más, la importancia de que ambas partes se escuchen mutuamente. Esto, independiente de lo que ocurra después, ya es una ganancia.



Dicho lo anterior, no sobra renovar el llamado a que la jornada de este miércoles sea recordada por su carácter pacífico. Un anhelo que es también un punto de encuentro entre la mayoría de quienes saldrán y quienes no lo harán. Que su sello sea, de nuevo, el derroche de vitalidad, diversidad y creatividad que ha marcado la gran mayoría de marchas, plantones y demás eventos vistos en los últimos días.



Es más que evidente que el ataque a la infraestructura, a los locales comerciales y el bloqueo de sistemas de transporte le hacen enorme mella a la movilización social. Son sus promotores quienes, como ya lo han dejado claro, más interés deben mostrar en marcar distancia de estas conductas para así salvaguardar la legitimidad de un movimiento que, con el debido polo a tierra y a través de un diálogo amplio, tiene la oportunidad de promover, en conjunto con el Gobierno, cambios que redunden en el bienestar de todos.



