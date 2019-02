Las aguas de Hidroituango

La Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), en Antioquia, que apuesta a generar el 17 por ciento de energía para Colombia, sigue en el ojo del huracán y en la mira del mundo.



Como estaba previsto, este miércoles se cerró la pesada compuerta número 1. Una decisión que debió tomar EPM para que a la casa de máquinas no ingresara más agua del caudal del río Cauca, pues, según voceros, con ello se eliminaba el riesgo de un colapso.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró que esta decisión fue la correcta, pues había que proteger a las comunidades aguas abajo por encima del medioambiente. Mas el hecho es que la polémica sí crece a raudales.



No se pueden desconocer de ningún modo los inconvenientes técnicos que ha tenido la obra, ni tampoco los daños ambientales. Aunque estaba previsto que el río perdería gran parte de su caudal –y la medida se tuvo que tomar cuando su nivel era uno de los más bajos–, lo visto, no obstante los esfuerzos de 700 personas contratadas para salvar las especies, es muy impactante. Hoy, cuando cada vez más la humanidad está tomando conciencia de la defensa del planeta, ver un río, el segundo del país, con más de 6.000 peces muertos entre su esqueleto –aunque más de 15.000 fueron salvados– es triste y desalentador. Además de que es ambiente propicio para la crítica de quienes, con razón o no, están en la otra orilla del proyecto.



Claro que duelen los daños ecológicos, que serán difíciles de reparar. Y claro que duelen los perjuicios a la comunidad ribereña, en lo económico y lo social. Pero este tipo de obras, fallas aparte, son necesarias mientras no existan energías renovables suficientes. Ya vendrán las investigaciones técnicas, que deben hacerse sin apasionamientos. Y han de ser, asimismo, justas y oportunas las reparaciones. Más allá de estas observaciones, hay que desear que todo concluya lo mejor posible por el bien del país.



