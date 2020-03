Laboratorios sabaneros

El hallazgo de un segundo complejo cocalero de gran envergadura en la sabana de Bogotá, en menos de un mes, deja muy claro que el multimillonario negocio del tráfico ilegal de cocaína está extendiendo sus tentáculos de una manera tan acelerada como alarmante.

Primero causó revuelo el laboratorio hallado en Guasca, en terrenos de propiedad, entre otros, de la familia del embajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, gracias a una alerta de las autoridades norteamericanas. Después sorprendió el descubierto en Suesca a finales de la semana pasada. En este lugar, con actividades agropecuarias como fachada, se procesaban por lo menos tres toneladas al mes que iban dirigidas a 53 organizaciones encargadas de su distribución en los mercados del exterior, en particular de Francia.



Fue en este país donde hace año y medio las autoridades incautaron 680 kilos de clorhidrato de cocaína que habían sido procesados en dicho lugar. Este hallazgo permitió la labor de rastreo.



Es evidente que no se trata de aventureros, sino que existe una poderosa organización detrás que ha encontrado favorable para su actuar criminal el ubicar muy cerca del aeropuerto El Dorado –punto de salida de la droga– el lugar de procesamiento–.



Lo habitual en esta industria criminal era concentrar toda la cadena de producción en sitios apartados, de agreste geografía y escasa o nula presencia estatal para desde allí enviar la mercancía vía terrestre o marítima hacia los encargados de su distribución fuera o dentro del país.



Todo indica, entonces, que la bonanza cocalera, resultado de la disparada en la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja, está llevando a que quienes se lucran de este tráfico sientan que las barreras que otrora los detenían ya no son efectivas y pueden actuar a sus anchas. Es hora de que el rigor de la ley y la eficacia de las autoridades –como viene ocurriendo– les pongan fin a estos delirios.



EDITORIAL