La Vuelta y el reinado

Hubo una época en la que el Concurso Nacional de Belleza y la Vuelta a Colombia paralizaban el país. Estos eventos eran lugar de encuentro de las regiones y en ellos, a partir del contraste, se elaboraban relatos que le daban sentido al hecho de pertenecer a un determinado territorio.

Al mismo tiempo, surgían rasgos comunes entre todos, que eran los llamados a alimentar la identidad nacional. Muchos conocieron el país gracias a estos certámenes.



Por las emotivas narraciones que desde los transmóviles hacían los locutores acerca de las regiones por las que transitaban, en el caso de la Vuelta. O por lo que los trajes típicos de las reinas expresaban sobre lo que enorgullecía a cada departamento.



Esta época, y este es el hecho para resaltar, parece haber quedado atrás. Varias veces se ha comentado cómo la competencia ciclística ha perdido cada vez más relevancia. El solo hecho de que las grandes figuras de este deporte no compitan en ella es determinante. Ayer concluyó, con meritorio título del juvenil boyacense Diego Camargo, su edición número 70, sin que se pueda decir que el país entero estuvo pendiente de su desarrollo. Por muchas razones, la Vuelta no logró insertarse en el calendario internacional. Ha sido opacada por otra competencia, el Tour Colombia, que tiene lugar en febrero y sí hace parte del calendario de la Unión Ciclística Internacional.



Curiosamente, algo similar ocurre con el reinado que este año por motivos de la pandemia no se realizó. Sí tuvo lugar, en cambio, Miss Universe Colombia, en Barranquilla, en un contexto bien diferente –y no solo a causa del covid-19– de aquel ambiente festivo de las fiestas novembrinas de la Heroica que por décadas fue el marco de un concurso que en el último tiempo fue también objeto de críticas de quienes, con argumentos válidos, no logran encontrarle un lugar en los tiempos actuales, en los que el rol femenino se ha transformado.



Los tiempos cambian. Quizás dentro de poco sea la idea de identidad y orgullo nacional la que también quede atrás.

EDITORIAL