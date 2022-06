Ya es, tristemente, un lugar común decir que la Vuelta a Colombia, que terminó el domingo en Tunja con triunfo de Fabio Duarte, no es el fenómeno cultural, social y deportivo que alguna vez logró ser.

No sobra recordar que las reglas que hoy rigen el ciclismo, escritas o no, le dan a nuestro país el estatus de cantera de talentos. Muchos viajan a Europa desde temprana edad; otros, poco después de haber demostrado condiciones aquí. Los atrae la certeza de un contrato que les dará la posibilidad de brillar al más alto nivel y, de paso, la de garantizar por un buen tiempo su estabilidad económica.



Por esta y otras razones de índole reglamentaria, en el giro nacional ya no participan las principales figuras del momento. Igual, como coinciden expertos, así existiera el aval reglamentario, la dureza que suele caracterizar el recorrido de la ronda patria, sumada al momento del año en el que se efectúa, haría muy difícil que vinieran los pedalistas colombianos y extranjeros de la élite.



Y aun así, la Vuelta sigue. Por donde pasa todavía se pueden ver municipios enteros haciendo una pausa para recibirla con honores. Es precisamente esto que acabamos de mencionar lo que la hace única: su dureza. Y este año la dosis fue mayor. Esta edición estuvo determinada por la épica. El invierno que azota el país le dio un tinte especial. Solo terminaron 101 de los 176 inscritos. Sin duda, hacía falta tener vocación de titán para sobreponerse a los cambios drásticos de clima –como en la etapa entre Caucasia y Yarumal, en la que varios abandonaron por hipotermia–, a las eternas cuestas, a la brisa que sopló en medio del calor propio de la región Caribe y, todo hay que decirlo, a algunas imprudencias de la gente a la orilla de la carretera.



Los 101 pedalistas que terminaron merecen todos una medalla. Fabio Duarte, bicampeón, un reconocimiento especial, por derrotar a una larga lista de rivales que incluye también lluvia, frío, calor, humedad y mucho viento en contra.

EDITORIAL

