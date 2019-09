La voz de Greta

Se ha estado calificando de “desafiante” el discurso de la ecologista sueca Greta Thunberg, de 16 años, que estremeció a millones de personas pendientes de la apertura de la cumbre del clima en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo cierto es que Thunberg dijo la verdad. Y que, luego de décadas de advertencias sobre los riesgos climáticos que está corriendo la Tierra, quizás sea su voz –y la de los jóvenes de todo el mundo que han sido educados, como ella, en el respeto por la naturaleza– el símbolo que estaba haciendo falta para que una política consciente y al servicio del medioambiente no sea una prerrogativa sino una obligación de los gobiernos de hoy.

Thunberg no solo dijo frases contundentes contra los liderazgos irresponsables, como “nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición”, “me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías” o “estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico externo”. También recordó las cifras “demasiado incómodas” de la crisis del medioambiente. Y advirtió que, en materia de consciencia sobre el cambio climático, ya no hay vuelta atrás, y lo más lógico y lo más humano que pueden hacer los gobernantes es reconocerles a sus gobernados el derecho al futuro.



Llamaron la atención, en especial, dos reacciones opuestas al discurso de Thunberg: la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la llamó “una jovencita feliz” como si se burlara de ella o no entendiera sus palabras, y la del actor Harrison Ford, que pidió a los asistentes a la cumbre –los principales líderes del mundo, ni más ni menos– quitarse del camino de los jóvenes. Es claro, a fin de cuentas, que la protección del medioambiente es fundamental para las nuevas generaciones. Y que la verdadera transformación tiene que darse en sus padres y en sus abuelos, así sea tarde.