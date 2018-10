La voz de Charles Aznavour

El idolatrado cantante Charles Aznavour murió a los 94 años en el sur de Francia, pero hasta los últimos días de su vida seguía haciendo planes para irse de gira de otoño y seguía viviendo sobre los escenarios internacionales como un inmortal.



Aznavour, de origen armenio, ha sido despedido con frases sentidas por los principales políticos franceses de todas las tendencias –del presidente Macron al expresidente Hollande–, porque desde hace varias décadas su voz ha sido considerada patrimonio del planeta. Grabó más de 1.400 canciones en ocho idiomas. Compuso 1.300 piezas musicales. Vendió más de cien millones de discos.

Nació en París en 1924. Salió del colegio a los 10 años para convertirse en cantante, como su padre. Aprendió la solidaridad durante la Segunda Guerra Mundial cuando su familia dio refugio a judíos perseguidos por los nazis. Luego de una infancia en los clubes de música, se convirtió en aquel profesional de voz precisa que abría el espectáculo de Édith Piaf en el Moulin Rouge. Y recorrió el mundo hasta convertirse en uno de los cantantes más célebres y más queridos de la historia. No por nada, la CNN decidió llamarlo en 1998 ‘el entretenedor del siglo XX’. Y no por nada, hasta el año pasado, seguía recibiendo reconocimientos como la estrella 2.618 en el Paseo de la Fama de Hollywood y el premio humanitario Raoul Wallenberg.



Desde muy pronto, sus canciones se tomaron el mundo: 'La bohème', 'Non je n’ai rien oublié', 'The Old Fashioned Way' probaron que su talento les pertenecía a varias generaciones. La balada 'She', número uno en la lista de éxitos de Inglaterra en 1974, lo confirmó a los 50 años como una figura popular e icónica de aquellas que nunca se van, un Frank Sinatra, un Paul McCartney. Dio su último concierto en Osaka el pasado 19 de septiembre. Volvía a la vida siempre que pisaba el escenario e insistía en que allí cumpliría los cien años. Es claro que su voz seguirá en pie hasta el fin de los tiempos.



