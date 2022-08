La circulación comprobada de la viruela del mono en el país –evidenciada por 84 casos confirmados–, y teniendo claro que su mecanismo de transmisión, de acuerdo con las autoridades de salud, depende de la exposición estrecha de las personas con afectados por la enfermedad o por el contacto con sus secreciones y fluidos corporales, exige tomar esta infección en serio y poner en práctica lo aprendido durante la pandemia de covid-19.

No en vano, el Ministerio de Salud advierte que durante este fin de semana podría aumentarse la circulación del virus como consecuencia de los múltiples eventos que con gran afluencia de público se realizarán en diferentes ciudades del país, por lo que reitera el llamado a extremar las medidas de autocuidado y consultar de inmediatamente ante cualquier síntoma.



Pero, además de lo anterior, resulta imperativo entender que frente a una infección emergente que ya suma casi 32.000 casos en 89 países debe actuarse con fundamento en los hallazgos que dejan su evolución epidémica y en los resultados de los estudios científicos, y no en los rumores o en las falsas noticias.



Para empezar, hay que decir que la viruela del mono puede infectar a cualquier persona y que su virus causante puede propagarse de diversas formas, incluso por el contacto con objetos manipulados por personas infectadas o por el intercambio de fluidos durante una conversación prolongada cara a cara, pero hay rutas más expeditas para esta transmisión derivadas del contacto directo, una de las cuales son las relaciones sexuales. De ahí que haya que hablar del tema sin caer en estigmatizaciones y con un horizonte marcado por la responsabilidad a todo nivel.

Hay que hablar de este tema sin caer en estigmatizaciones y con un horizonte marcado por la responsabilidad a todo nivel.

Desafortunadamente, al tratar asuntos que en el contexto de la salud pública se relacionan con la intimidad de las personas, por lo general se deslizan por la vía del silencio y, en no pocos casos, se mencionan solo en términos vagos por temor a caer en terrenos delimitados por los prejuicios o los señalamientos. Sin embargo, esto no puede ocurrir –de ninguna manera– con la viruela del mono, dado que si bien no es una enfermedad de trasmisión sexual, hay que alertar a la población sobre el riesgo que determinan este tipo de prácticas si no se toman las medidas adecuadas.



Es hora de repasar, a partir de fuentes idóneas, los signos y síntomas de esta enfermedad, así como las rutas potenciales de atención. De igual forma, las autoridades de salud deben encontrar la mejor manera para comunicarse con las comunidades y poblaciones que, según la evidencia, están en mayor riesgo de adquirirla, a la par que se escucha sin distingos a quienes ya han sido afectados para aumentar la documentación nacional sobre este mal y a partir de allí actualizar los protocolos que se tienen para afrontar un brote que apenas empieza a mostrar su verdadera cara.



La evolución autolimitada del virus y la baja mortalidad permiten –por ahora– tener cierto grado de tranquilidad y no caer en el sensacionalismo ni en falsas alarmas, lo que no impide que entre todos se construya y se fortalezca la forma más favorable de atajar un virus cuya circulación depende del comportamiento general.

