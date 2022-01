La vida contra la muerte

Por desgracia, día tras día aparecen nuevas evidencias de la degradación del accionar de los grupos armados ilegales. El más reciente fue el asesinato de Breiner David Cucuñame, niño de 14 años perteneciente al pueblo nasa y líder medioambiental en el resguardo de Las Delicias, en Buenos Aires, Cauca. Breiner recibió varios disparos de un grupo armado, al parecer, el frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, al mando de alias el Indio.

En el ataque, ocurrido en el sitio denominado El Salvador, también perdió la vida Guillermo Chicame, igualmente integrante de la Guardia Indígena de las Delicias y responsable de cuidar a su coordinador, Fabián Camayo, quien resultó herido. Todo indica que un grupo de once hombres fuertemente armados disparó contra los indígenas que habían acudido al lugar en respuesta a una alerta sobre la presencia de un cambuche.



Este crimen, que ha sacudido al país, vuelve a llamar la atención sobre lo crítico de la situación en el Cauca, donde la disputa entre organizaciones criminales ha dejado en la mitad, como suele ocurrir, a las comunidades, incluidos los pueblos indígenas. No obstante los esfuerzos de la Fuerza Pública, la tensión no cede, al igual que el desplazamiento de civiles cansados del agobio que significa vivir en un territorio por el que luchan varias estructuras del crimen organizado. Allí se calcula que hay alrededor de 1.568 hectáreas de coca.



Este horrible asesinato no puede quedar impune. Si hemos de ponerlo en estos términos, Breiner en su labor encarnaba la vida e irradiaba esperanza, mientras que sus verdugos encarnan la muerte, llevan vidas marcadas justamente por lo opuesto a lo que guio a su víctima: destrucción, desolación, codicia, egoísmo asesino. Que su muerte al menos sirva para entender que urge actuar con el fin de detener estas maquinarias de la muerte que hoy acechan a varias regiones, amenazando con instaurar un verdadero régimen de la muerte.

EDITORIAL