La vía del sometimiento

Desde Caucasia, uno de los municipios más golpeados por su violencia, y apenas días después de la caída de su máximo jefe, alias Otoniel, centenares de integrantes del llamado ‘clan del Golfo’ fueron notificados por el Gobierno de una nueva oferta para someterse a la justicia y lograr así beneficios jurídicos y económicos que permitan su reintegración a la sociedad y la legalidad.

De entrada, hay que advertir que no se trata de una negociación, que no se aspira a una desmovilización colectiva y que quienes decidan buscar ese camino tendrán que enfrentar las consecuencias penales de sus actos; eso sí, con los beneficios jurídicos contemplados para quienes colaboran con el desmonte de las estructuras ilegales. Así, haciendo uso de la legislación existente –que se ajustó a finales del gobierno Santos, con el que la banda de ‘Otoniel’ tuvo una fallida aproximación de sometimiento a la justicia– y con la zanahoria de beneficios económicos individuales similares a los que recibieron los ex-Farc y los ‘exparas’ en sus procesos de desmovilización, la administración del presidente Iván Duque abre una generosa puerta para aquellos que saben que, más temprano que tarde, tendrán que darle cuentas a la justicia.



Habrá estudio de casos individuales y, como han advertido el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, y el ministro de Defensa, Diego Molano, no será el mismo tratamiento el que reciba un poderoso jefe de estructura criminal que uno de los miembros de la base, en el entendido de que los máximos responsables deben ser sometidos a mayores exigencias tanto en la justicia ordinaria como en la transicional.

Lo que han demostrado décadas y décadas de violencia y narcotráfico es que el Estado debe ser fuerte para combatir a los grupos que se lucran de esas prácticas, sin importar las banderas que agiten para tratar de enmascarar sus pingües negocios. Así, como acaba de demostrarlo la captura de ‘Otoniel’, tras años de constante persecución, el país y sus autoridades aprendieron dolorosas lecciones del pasado y saben que frente a los enemigos públicos no valen ominosas concesiones o políticas de apaciguamiento y de vista gorda.



Pero eso no impide que se busquen también salidas razonables y legal y moralmente defensables para traer de regreso a la legalidad a miles de hombres y mujeres que, en algunas de las zonas más olvidadas por el Estado, muchas veces se ven forzados por las circunstancias o el temor a hacer parte de esas redes criminales. En este sentido, no sobra reiterar que cualquier esfuerzo estatal para contrarrestar a estas organizaciones también debe incluir crear condiciones a través de la inversión social –y la presencia permanente de la Fuerza Pública– que hagan a tantos jóvenes menos vulnerables al flagelo del reclutamiento forzado.



La oferta está sobre la mesa. Y lo que sigue es activar todos los mecanismos necesarios para evitar goles y colados en las listas de los que eventualmente decidan recoger el guante que se les ofrece. Y seguir persiguiendo sin tregua a los que opten por mantenerse en la senda del crimen y a sus indebidas fortunas.

