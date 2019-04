La verdad del dopaje

Los dos casos, registrados en los últimos días, de ciclistas colombianos cuyos exámenes antidopaje arrojaron resultado positivo por uso de eritropoyetina (EPO) tienen que prender todas las alarmas.

Lo ocurrido con Wílmar Paredes –del equipo Manzana Postobón– y Járlinson Pantano –de la escuadra Trek-Segafredo– no puede asumirse como un hecho aislado y, acto seguido, pasar la página. Al contrario, es necesario extraer la lección que deja un suceso tan doloroso, y esta implica establecer la plena verdad sobre lo acontecido para así evitar nuevos casos. Debe anotarse que los controles que arrojaron el mencionado resultado fueron efectuados en territorio colombiano, cuando los ciclistas estaban fuera de competición. Que no quepa duda: este asunto compete a las instituciones a cargo de mantener tan querido deporte por la buena senda.



Y no olvidemos que el episodio se suma a los ocho ‘positivos’ registrados en la Vuelta a Colombia de 2017. Un verdadero escándalo que en su momento no dejó más que golpes de pecho y anuncios que no se concretaron. Hasta hoy, el laboratorio antidopaje de Coldeportes no ha recuperado aún su certificación internacional.



Desde luego, los pedalistas merecen una sanción de ser hallados definitivamente culpables. Pero, para el bien del deporte y de las nuevas promesas, es imperativo que la federación y Coldeportes hagan cuanto esté a su alcance para saber quiénes más tienen cuota de responsabilidad. Hoy, la pregunta que ronda es cómo accedieron estos dos deportistas a la sustancia prohibida. Y hay que responderla. Está en juego nada menos que la credibilidad de las grandes gestas con las que, cada vez más, nos hacen vibrar los ‘escarabajos’ en Europa.



El llamado es a que Coldeportes desempeñe un rol activo en esta tarea, liderando las pesquisas y las acciones necesarias. Se trata de proteger uno de los mayores orgullos de esta nación.