Las contribuciones por valorización jamás serán de buen recibo. Menos en estos tiempos, cuando se debate una nueva reforma tributaria y Bogotá está agobiada por el costo de vida, según revela la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana, del programa Bogotá Cómo Vamos. A esto habría que agregar que la valorización carga con una mala fama desde que gobiernos anteriores cobraron el tributo sin que hubiera diseños definitivos y medio centenar de obras terminaron costando más de lo estimado o simplemente quedaran suspendidas en el tiempo.

Por eso son comprensibles las críticas surgidas tras la aprobación de la iniciativa en el Concejo. Se trata de una valorización que permitirá el recaudo de algo más de 900.000 millones de pesos que pagarán los estratos 4, 5 y 6 y se podrá cancelar en cinco años. Y, aunque hubo recorte (el proyecto inicial estaba tasado en 1,2 billones de pesos), sectores de oposición, el gremio de los comerciantes y voces ciudadanas no dejan de calificar el acuerdo como un golpe al bolsillo de los contribuyentes.



Aceptando que, como dicen las abuelas, el palo no está para cucharas, vale la pena un análisis sereno de las circunstancias en que se encuentra la ciudad y la manera como fue diseñada la norma, que pasa a sanción del alcalde. Para comenzar, no sobra recordar que ha sido gracias a la valorización como los gobiernos han podido fondear recursos para obras y los ciudadanos han sido responsables con la contribución. De no ser así, ninguna ciudad del mundo podría garantizar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de su comunidad.



En este caso, los dineros por recaudar serán para andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, reconstrucción de vías y un corredor ambiental. No hay aquí capricho, ni siquiera en el centro cultural proyectado para el norte, pese a que ya algunos quieren darle un tinte clasista al asunto. Por el contrario: cada iniciativa es una necesidad que debe ser atendida, y eso cuesta. La valorización es equitativa, pues se cobrará a 382.000 predios de estratos altos que se beneficiarán de los trabajos.



Lo fácil habría sido negar el tributo. Lo conveniente, políticamente hablando, también. Dejar de hacer obras y permitir que la ciudad continúe como venía –con atrasos en materia de equipamiento público– habría sido una salida limpia, sin epítetos ni cuestionamientos. Pero queremos creer que el Concejo y la Administración actuaron de forma consecuente, pese a que sigue ausente la voz de los afectados con estas disposiciones, es decir, el ciudadano de a pie. Siempre será mejor oírlos.



Mirar las cosas con objetividad, consultando el interés general y no la estrechez que ofrece la coyuntura política, es lo recomendable. Nadie se ha detenido en que los diseños de las obras que vienen ya están avanzados y financiados, eso es un gran paso. Así se evitará que los proyectos se trunquen o cuesten el doble.



Ahora bien, el voto de confianza del cabildo al gobierno distrital debe traducirse en un manejo responsable de tales recursos, en obras que de verdad contribuyan a valorizar los entornos por intervenir y en generar confianza entre la ciudadanía, cansada de pagar sin ver el fruto de ello. Que no sea otra frustración.