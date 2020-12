La vacuna, finalmente

Al terminar un día que marcó un récord de nuevos contagios, 13.277 –aunque hay que decir que se tuvo también el registro más alto de pruebas, 75.263– y después de varios meses de sigilo e incertidumbre, el país por fin conoció el pasado viernes cómo será la esperada vacunación contra el covid-19.

La firma de contratos bilaterales con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y la adhesión al mecanismo Covax –que le permitirán al país comenzar con el proceso en febrero del próximo año en cinco etapas, que irán hasta diciembre– marcaron el comienzo de este esfuerzo crucial, complejo y ambicioso como muy pocos ha emprendido el país. El objetivo es inmunizar a más de 34 millones de personas el año que viene. Como lo anunció el ministro Fernando Ruiz, tendrán prioridad los trabajadores del sector salud, los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades. Hay que destacar que se haya priorizado también a los docentes.



La buena noticia llega en un momento crítico en el que la ocupación de las unidades de cuidados incentivos de ciudades como Cúcuta roza el cien por ciento, mientras que en Cali, Pasto, Bogotá y Medellín supera el 60 por ciento. La llegada de las fiestas navideñas trajo consigo un alza en los contagios que esta semana obligó a recordar la necesidad de no bajar la guardia en el autocuidado. Está muy claro a esta altura que el impacto de un nuevo aislamiento obligatorio como el vivido en el primer semestre sería catastrófico. Con todo, en los centros urbanos donde el panorama es más complejo los mandatarios ya han optado por medidas restrictivas. Todo porque acecha el riesgo de que la combinación de las festividades navideñas con el anuncio de la vacuna dé pie a un relajamiento que puede traer consecuencias funestas. Así que la responsabilidad individual es clave para no tener que volver a las medidas, en buena parte traumáticas, de comienzo de año.



Y es que si bien es, desde luego, un alivio saber que ya se acerca la vacuna, a la luz de la dinámica propia del virus todavía está muy lejano el día en que se logre cantar victoria. Y en este lapso se pueden perder aún muchas vidas.



Hay que dejar claro lo anterior para referirse al anuncio del viernes. Este, de entrada, consiguió despejar un buen cúmulo de dudas que persistían en el ambiente y alimentaban rumores desalentadores. Aunque no han sido resueltos todos los interrogantes, es justo reconocer que lo sustancial ya está sobre la mesa: cuántas vacunas serán, cómo se conseguirán y cómo van a ser distribuidas. Por supuesto, falta conocer más detalles sobre la distribución y la logística, en particular con la vacuna de Pfizer, que requiere de muy bajas temperaturas. También sobre cómo se articularán roles y responsabilidades de los entes territoriales con el Gobierno Nacional. Aquí hay que recordar que Colombia es un referente regional en materia de vacunación, algo que sin duda tranquiliza.

Si bien es, desde luego, un alivio saber que ya se acerca la vacuna, a la luz de la dinámica propia del virus todavía está muy lejano el día en que se pueda cantar victoria

También es positivo que se haya optado por un portafolio de vacunas con varias alternativas, y hay que reconocer que ya se cuenta con un andamiaje institucional destinado a garantizar el éxito de la iniciativa, cuya columna vertebral es la Ley 2064, que acaba de ser aprobada y permitió despejar algunos obstáculos. Cinco meses de trabajo han llevado a allanar el camino y construir los criterios técnicos que van a orientar la vacunación. Sin duda, el principal desafío pasa por ahí: por blindar cada paso de la politiquería y de quienes intenten sacar réditos personales de este esfuerzo. De ninguna manera puede haber privilegios o preferencias distintas a las que señala la hoja de ruta oficial. La transparencia tiene que ser dogma supremo. El talvez inevitable hermetismo y la confidencialidad de los primeros avances deben dar paso a una constante rendición de cuentas por parte de los responsables. Así mismo, hay que hacer desde ya un llamado para que la vacunación no sea imán de protagonismos de quienes, desde su respectiva posición, quieran ganar notoriedad, obstaculizando el avance de los profesionales de la salud en su vital tarea.



El reto de verdad es enorme. Además de garantizar la transparencia, ahuyentar a los ‘colados’ y a quienes querrán convertir en capital político una gesta histórica para salvar vidas, será necesario llegar hasta el último rincón del país, incluso a zonas de débil presencia estatal, donde imperan grupos armados.



Otro frente que va a necesitar mucha atención en tiempos de redes sociales y noticias falsas es el de la pedagogía. Urge ir un paso adelante de las cadenas de WhatsApp con delirantes teorías conspiranoicas. Se debe enviar un mensaje contundente de confianza, y esto requiere buen tino y mucho ingenio. Hay que saber presentar los incentivos para que los colombianos acudan a los lugares de vacunación libres de temores y confiados de que así están poniendo el grano de arena que les corresponde para que la pesadilla por fin termine.



