La tregua de Eln

En medio de la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, los colombianos recibieron este domingo el anuncio del Eln de hacer un cese del fuego “unilateral activo”, que irá entre el 1.° y el 30 de abril, según lo anunció esa guerrilla, que lleva más de 50 años golpeando al pueblo, en cuya filosofía, se supone, estaba defenderlo.

Al mismo tiempo, el jueves pasado, en Guapi, Cauca, ese grupo armado les entregó a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja a tres secuestrados que tenía en su poder, y, al día siguiente, a Derly Díaz Delgado, a quien también habían plagiado el 13 de marzo, señalada de ser informante del Ejército.



Es un buen gesto, y hay que valorarlo. Aunque no deberían tener secuestrados. Este es uno de los peores crímenes que ya debe estar proscrito. Y sobre el cese del fuego, no otra cosa se podría esperar. Es una petición que viene desde el papa Francisco, pasando por el secretario general de la ONU, António Guterres, sino también por antiguos dirigentes elenos como Francisco Galán y Felipe Torres, designados por el Gobierno como “promotores de paz”. Que es también un mensaje generoso del Presidente y del alto comisionado, Miguel Ceballos.



Pero, además, porque, dadas las circunstancias, silenciar los fusiles y, en general, hacer un alto en sus actividades violentas era una decisión lógica y justa, como ojalá lo hagan los demás grupos al margen de la ley. Los colombianos, que hacen esfuerzos y sacrificios por salvaguardar sus vidas y ser solidarios con los demás, no entenderían ni les perdonarían que siguieran bajo el virus del fusil que han soportado por años.



“Todos los colombianos esperamos que lo cumplan. Pero que no solamente sea de un mes”, dijo el comisionado Miguel Ceballos. Ojalá, porque el Eln no suele honrar su palabra. Pero debe llegar un día en que las circunstancias y la realidad histórica y social los hagan entrar en razón de que la paz es la única vía. Ojalá sea esta.



