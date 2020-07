La tragedia en Tasajera

Hay hechos que parecen salidos de ese insondable mundo del absurdo. Como si una mano siniestra lo tejiera todo para causar una tragedia horrible y dolorosa como la que hoy lamenta todo el país, ocurrida este lunes en el corregimiento de Tasajera, que forma parte del municipio de Puebloviejo, a orillas de la ciénaga Grande, entre Barranquilla y Santa Marta.

Como es noticia, allí, en las primeras horas del lunes, se volcó un camión cisterna lleno de gasolina. Muchos habitantes acudieron a llenar pimpinas y otros elementos, pero, según versiones del conductor, el intento de las personas por sustraer la batería pudo ocasionar la chispa fatal. Una chispa como las de las cerillas del diablo, que ya se ha llevado 13 vidas y deja otras 43 con graves quemaduras. Tanto que diez de ellas tuvieron que ser trasladadas ayer al hospital Simón Bolívar de Bogotá.



Todo conspiró para agravar la desgracia: el accidente sucedió precisamente en inmediaciones de este caserío de pescadores artesanales o, últimamente, de mototaxistas, gente humilde, en todo caso, donde la pobreza hace presencia en cada vivienda. Un corregimiento que no cuenta con alcantarillado, según medios locales; menos de la mitad tiene agua potable, y no todos cuentan con servicio de energía.



“Aquí muchos amanecen a veces esperando que se voltee un carro cargado con comida, para solucionar el problema en su casa”, dijo Fred Jiménez, un realizador audiovisual residente allí. Cruel pero seguramente real expresión que tal vez llevó a lo que se ve hoy como una fatal y dolorosa imprudencia.



“Lo que hoy llaman imprudencia no es más que su lucha por la supervivencia”, dijo el gobernador departamental Carlos Caicedo. Por eso, aparte de lamentar este doloroso drama, urge llevarles alivio en lo sentimental, en lo económico y en oportunidades a estos colombianos. No puede ser que la pobreza empuje a estas desgracias. Olvidarlos es seguir exponiendo vidas.



EDITORIAL