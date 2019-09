La tragedia de los colados

Este año han muerto siete personas al intentar colarse en el sistema TransMilenio de Bogotá. Lo han hecho para ahorrarse el pasaje de 2.400 pesos. Algunas imágenes de lo sucedido han quedado registradas en videos que se distribuyen por redes sociales. El drama es también para siete familias, que no alcanzan a comprender el porqué de tan terrible desenlace.

Pese a lo anterior, no hay escarmiento. Ni conciencia. Ni reflexión. Los colados siguen su carrera hacia una posible muerte, amparados en el argumento de que no vale la pena pagar por usar el servicio. Y quienes no evaden el pasaje hacen algo parecido: en lugar de evacuar por las puertas principales de la estación, se lanzan por las laterales exponiendo tercamente sus vidas.



Esta semana, varios irresponsables fueron grabados cuando bajaban a una anciana por las entradas que dan acceso a los buses. La pobre mujer lucía impotente ante la desfachatez de quienes fingían ser sus protectores.



Lastimosamente, hay que volver sobre este tema porque el fenómeno no cede. El año pasado fueron 12 los fallecidos. Por lo general, las víctimas son jóvenes con un futuro por delante que optan por el camino fácil del atajo a sabiendas del peligro que esta acción entraña, pero resueltos a hacerle el quite al pago sin reparar en las consecuencias.



No se puede decir que las autoridades no hayan hecho nada al respecto. Decenas de campañas se han adelantado para acabar con esta práctica. Hoy se intenta vincular a las mismas instituciones educativas para que ayuden en el control, mas los resultados son pobres. ¿Qué más habrá que hacer? ¿Cuántas víctimas vienen en camino? Para comenzar, seguir insistiendo en la pedagogía, pero también en cambios estructurales en el sistema para que deje de ser una tentación. Las puertas abiertas de par en par o la facilidad de acceder siempre serán el principal aliciente para que el fenómeno no ceda... ni los muertos.