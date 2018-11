La terquedad del Eln

El pasado 7 de agosto, cuando asumió el cargo de presidente de la república, Iván Duque fijó un plazo de 30 días para definir si continuaba o no el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El mismo que dejó en marcha su antecesor, Juan Manuel Santos.

Pero, tras los primeros 100 días de su mandato, los diálogos con esa guerrilla permanecen en suspenso. El Presidente ni los reactiva ni los rompe, actitud que puede interpretarse de diferentes maneras. Eso sí, anuncios recientes dan señales de que muy pronto tendrá su fin esta indeterminación.



Lo cierto es que la ventana de la negociación ha seguido abierta, pese a los reiterados ataques del grupo armado a la infraestructura energética (solo la semana pasada dinamitó tres veces el oleoducto Caño Limón-Coveñas), y a que tendría en su poder a la comerciante de Amagá, Antioquia, Diana María Toro Vélez, desaparecida desde el 27 de septiembre, y a que, según la Fiscalía, guerrilleros del Eln fueron los que mataron el 20 de septiembre, en Yarumal (norte de Antioquia), a tres geólogos que trabajaban para la minera canadiense Continental Gold.

No puede ser un gesto de paz la liberación de un secuestrado cuya familia tuvo que pagar una suma para que este regresara

Seguramente tomando nota de estos episodios, el domingo pasado, en París, el presidente Duque dio indicios de que esta guerrilla agotó su paciencia. Pidió a los países en donde presuntamente permanecerían sus jefes contra los cuales existe una circular roja de la Interpol que los capturen y los entreguen.



Aunque no mencionó a Cuba y Venezuela, existen versiones creíbles que apuntan a que en la primera nación mencionada está el máximo jefe del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y en Venezuela, ‘Antonio García’, el segundo al mando de esta guerrilla; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, y ‘Ramiro Vargas’. Los cuatro pertenecen al Comando Central (Coce) del Eln y tienen orden de captura internacional. El único miembro del Coce contra el cual no existe circular roja vigente es ‘Pablo Beltrán’, por formar parte de la mesa de negociación.



Desde hace mucho tiempo se le han venido pidiendo gestos contundentes de paz a esta agrupación, pero ha sido en vano. No cuentan como tal la liberación con cuentagotas de personas en su poder en circunstancias que no permiten descartar el pago de rescates. La liberación, ayer, del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, José Leonardo Ataya, tampoco puede asumirse como señal de querer avanzar en la búsqueda de un acuerdo. Y es que su padre, el exgobernador de Arauca Luis Eduardo Ataya, le confirmó a este diario que la liberación se logró luego del pago de una suma de dinero. Cantidad establecida al término de una negociación que tuvo lugar en territorio venezolano. En este país, el Eln se ha dedicado a tejer redes dedicadas a la extracción y el tráfico de recursos minerales, entre otras actividades ilegales que le reportan cuantiosos ingresos.



Mientras en el panorama no se vean señales claras de que esta guerrilla tiene voluntad de apartarse del crimen organizado para acercarse a un diálogo franco y productivo con el Gobierno, será muy difícil desviar este intento de paz de su actual rumbo hacia el fracaso. Lamentablemente.



