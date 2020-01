La sombra de Auschwitz

No se puede caer en el error de conmemorar los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, construido por la Alemania nazi en el sur de Polonia, solo en clave de pasado.

Es verdad, claro, que hay que recordar a las víctimas, más de un millón. Conviene, con profundo respeto, rememorar, para que nunca jamás vuelvan a ocurrir, los detalles de la inenarrable barbarie que allí sucedió. Más de siete décadas después, los relatos de los sobrevivientes siguen produciendo un dolor infinito y esa amarga perplejidad que deja el constatar hasta dónde puede llegar nuestra especie cuando el miedo y el odio se instalan en los corazones.



Dicho lo anterior, y sin importar que suene a lugar común, se debe tener muy claro que no hay mejor homenaje a todas las víctimas del Holocausto que no claudicar en el propósito de neutralizar cualquier indicio de que algo así pueda llegar a repetirse.



Como lo han advertido múltiples voces, el panorama en este terreno hoy es cuando menos preocupante. No solo se ha venido registrando un resurgir inquietante del antisemitismo en Occidente, en particular en Europa, sino que en todo el resto del planeta se pueden observar señales de distinta índole que prenden las alarmas.

Académicos, gobernantes y líderes espirituales han venido advirtiendo que el creciente individualismo, la también creciente desigualdad, así como la intolerancia y los fanatismos en torno a liderazgos de dudoso cuño, son piedras de un camino que en su momento recorrió Alemania.



Mantener viva la memoria de lo ocurrido es vital. Pero no es suficiente. Y aquí está claro que no se les puede delegar solo a los gobernantes la tarea de ahuyentar el fantasma del fascismo. Ellos tienen un rol preponderante, pero no menos cierto es que cada persona debe aportar lo suyo, tarea que pasa por ponerse en los zapatos de los vulnerables y, sobre todo, por entender que quien piensa diferente no es enemigo.