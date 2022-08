Si hay un campo en el que se relacionen el conocimiento y las acciones sobre la población en general en contextos simétricos y de equidad, es el de la salud pública. Conceptualmente, se podría decir que son las acciones integrales que equilibran el fenómeno de salud y enfermedad con la atención sanitaria, con una incidencia colectiva en la que los Estados en conjunto entran en acción con todos sus componentes.

Dicho de otra forma, la salud pública es la disciplina dedicada al estudio del bienestar y la enfermedad en las poblaciones, y que tiene como meta hacer lo posible para que la gente se mantenga sana, y atender de manera oportuna las enfermedades a través de estrategias y programas cualificados de manera técnica, bien financiados y evaluados a través de rigurosos indicadores de seguimiento. Es, en esencia, una respuesta organizada de la sociedad.



De ahí que no haya que dejar pasar por alto el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2022-2031, que dejó planteado el gobierno anterior y ratificado a través del decreto 1035 del pasado 14 de junio, y que en teoría compromete a los 18 ministerios y 3 departamentos administrativos en la tarea de aunar esfuerzos por la salud y el bienestar de todos los habitantes del país.

El saliente ministro de Salud, Fernando Ruiz, resaltó en su momento que dicho plan tiene un mayor valor, no solo porque está construido sobre una línea de acción intersectorial que a su vez recoge las necesidades y expectativas de la población de manera diferenciada, y con una alta representatividad “a lo largo y ancho del territorio nacional”. Es importante que el actual gobierno lo asuma como una herramienta disponible y que lo examine en toda su extensión y, de acuerdo con el marco político vigente, lo ajuste en lo que considere necesario y lo lleve a la práctica bajo la premisa de que es en este campo en el que flaquea de manera evidente el sistema sanitario nacional.



No se trata –desde luego– que el decreto se tome como una camisa de fuerza, sino de que de él se extracten todos aquellos aspectos que pueden llenar estos vacíos, algunos de ellos desnudados y acrecentados por la pandemia del covid-19 y que requieren con urgencia acciones que le apunten de manera ineludible a garantizar el derecho fundamental a la salud, como reza la Ley Estatutaria 1751 de 2015.



Lo anterior, para decir que en momentos en que se habla de reformas estructurales de la salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 es una buena excusa para analizar ampliamente los enfoques conceptuales y metodológicos que se han desplegado en todos los planes similares expuestos con anterioridad y que de una u otra forma han dejado desenlaces que en su mayoría se alejan de los objetivos propuestos sobre el papel.



En síntesis, la salud pública debe ser ese crisol en el que se funden todos los componentes del Estado (y del Gobierno incluido) para actuar en favor del bienestar de la población con acciones específicas sobre esos determinantes que no dependen solo de la rama de la salud, pero que actúan de forma significativa en todos los índices que miden el bienestar colectivo y trascienden enfoques meramente epidemiológicos. La pandemia demostró que este asunto es inaplazable.

EDITORIAL