La salida de los emberás

Después de casi ocho meses de haber ocupado los predios del parque Nacional de Bogotá, comenzó la salida de los indígenas que se habían tomado ese lugar en demanda de mejores condiciones de vida para las 15 comunidades allí representadas. Hasta ahora lo han hecho menos de 300 de las cerca de 500 personas asentadas en ese lugar. Algunas irán a sitios más seguros y otras a casas comunitarias mientras se resuelve el tema de fondo: el traslado a sus regiones de origen.

Ha sido uno de los episodios más complejos que han tenido que afrontar recientemente la ciudad y sus habitantes. Las condiciones inhumanas en que, sobre todo, mujeres y niños pasaban los días, el malestar suscitado entre vecinos y los episodios lamentables de violencia y muertes –asociadas a la ocupación de este espacio– hacían insostenible mantener este estado de cosas.



Por eso hay que destacar la labor de la Alcaldía, el Gobierno Nacional y las mismas comunidades, que tras un largo y difícil proceso de concertación, alcanzaron un mínimo consenso para desocupar el lugar y atender las necesidades de los emberás. Ese plan de choque incluye reorganización de las comunidades, apoyo psicosocial, salud, alimentación, vivienda, participación y verificación de lo acordado.



La toma de espacios públicos por parte de comunidades indígenas no es nueva en la capital. De hecho, este mismo grupo ya se había asentado informalmente en el parque Tercer Milenio. Por eso resulta clave el consenso alcanzado, en el cual fue definitivo el liderazgo de la administración distrital, y lo que significa hacia el futuro. Ojalá se aprenda de las lecciones y se evite que acciones de hecho se repitan. Y ello dependerá de la buena disposición de las partes a la hora de escuchar sus reclamos y de las garantías que se les ofrezcan a grupos que llegan huyendo de la violencia.



De no ser así, no quepa duda de que la historia podría volver a repetirse. Aún queda pendiente el esclarecimiento del asesinato de un conductor a manos de esta comunidad, algo que tampoco puede pasar inadvertido.

