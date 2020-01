La reforma del Icetex

Un revolcón en el Icetex es una de las demandas más importantes que los jóvenes colombianos le han venido exigiendo al Estado en los últimos años. Por una amplia gama de razones, entre ellas insolvencia, desempleo y rezago académico, decenas de miles de beneficiarios de los créditos enfrentan hoy dificultades para pagar y otros tantos han terminado desertando de las universidades.

Esta petición se consideró en el acuerdo que firmaron los estudiantes y el gobierno Duque a mediados de diciembre de 2018. El compromiso contemplaba la discusión de la reforma del sistema de créditos educativos con dineros públicos y la inclusión de los estudiantes en este proceso.



Asimismo, la exigencia de cambios urgentes en las deudas existentes de los jóvenes con el Icetex fue una de las banderas de los manifestantes en las protestas del año pasado.



En diciembre, en medio de las manifestaciones, el presidente Iván Duque anunció un paquete de medidas orientadas a que los estudiantes no “queden estrangulados con deudas impagables después de graduarse”. Tras 69 años de existencia, el Icetex desplegaría su reforma alrededor de cinco ejes: financiación, acompañamiento al estudiante, transformación digital, gobernanza y el plan de alivios.



Ante la complicada situación financiera de más de 120.000 beneficiarios con problemas de pago, ya se han publicado avances en las iniciativas en torno al plan de alivios. Las cuatro medidas de corto plazo anunciadas por el Icetex apuntan acertadamente a resolver escollos reales y tangibles que hoy por hoy les impiden a miles de beneficiarios cumplir con sus obligaciones crediticias.

A las aproximadamente 15.000 personas en mora se les podrá condonar el monto de los intereses corrientes vencidos entre uno y tres meses. Los estudiantes también podrán cambiar la línea de crédito, al menos una vez, para ajustarla a sus condiciones económicas.



El plan de alivios contempla igualmente una ampliación a los plazos de pago en un principio definidos. El Icetex recibió, solo en 2019, unas 4.146 solicitudes para ampliar y más de 1.600 para refinanciar. Estos deudores se beneficiarían directamente de esta medida.



Por último, los jóvenes podrían extender hasta 14 los giros semestrales para enfrentar situaciones académicas especiales, como doble titulación u otras dificultades. Hasta 8.000 beneficiarios aprovecharían esta nueva ventaja.



Si bien muchas voces piden que la reforma del Icetex borre de un tajo todas las deudas, aliviar no es lo mismo que olvidar. El plan de alivios propuesto no solo beneficiaría a decenas de miles de jóvenes en el corto plazo, sino que, además, se resiste a fomentar una indeseable cultura del no pago.



Otras cuatro medidas de largo plazo, como condonaciones de una parte de las deudas, así como beneficios a quienes tengan aportes sociales, se incluirán en un proyecto de ley que será presentado en marzo al Congreso y merece un debate serio y rápido. La ruta para transformar el Icetex arrancó con buen paso, pero no exime a la sociedad de la discusión estructural sobre la pertinencia, los costos y la función de la educación superior en una sociedad como la colombiana.