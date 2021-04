La reforma de la salud, un reto

Por iniciativa gubernamental y con el apoyo de una importante bancada parlamentaria, el Congreso de la República –con mensaje de urgencia– se apresta a la discusión y eventual aprobación de un proyecto de ley que se ha dado a conocer como la reforma de la salud de la actual administración.

De entrada, hay que reconocer que propiciar el debate sobre el funcionamiento del actual sistema de salud y los resultados conseguidos hasta la fecha debe ser considerado un acto de buen recibo, y así haya quienes consideren que la pandemia lo torna inoportuno, decir que siempre que existan ciudadanos afectados por las disfunciones de los sistemas urge buscar alternativas y cambios que mejoren el bienestar de la gente.



Más allá de la conveniencia y la oportunidad, vale la pena ahondar en el proyecto para determinar si efectivamente apunta a lo que hoy no funciona. Al revisar los 10 capítulos de la propuesta se encuentran buenas ideas, como intentar una nueva regionalización de la salud, mejorar el perfil de las direcciones territoriales, proponer nuevas reglas de juego e incentivos para una mejor calidad del sistema, expandir el alcance de la medicina familiar, crear un nuevo fondo de garantías, hacer explícito el compromiso de atender a la población migrante, insistir en medidas antievasión y elusión y supervisar de alguna manera a los conglomerados empresariales de la salud.



Sin embargo, al proyectar dichas ideas con los efectos que pueden tener empiezan las dudas sobre el alcance de esta reforma, al punto de que los temas fundamentales que podrían favorecer cambios estructurales aparecen en el texto apenas de manera enunciativa. Por ejemplo: en términos de recursos, la bolsa global sigue siendo la misma y se continúa confiando en un modelo de contratación entre agentes que ya acusa un gran desgaste.



De igual forma, si bien los territorios sanitarios que se crean tendrán un importante protagonismo, este no se acompaña de nuevas partidas para reforzar programas existentes, crear nuevos frentes de acción, y por lo que se aprecia, los hospitales públicos y en general los prestadores de servicios regionales tendrán que seguir subsistiendo con ventas de servicios, a pesar de los malos pagadores y de que simplemente existan mercados incompletos.



En cuanto al talento humano en salud, se propone la prohibición de la tercerización laboral, pero no se definen los elementos ni las fuentes de recursos para garantizar el pago suficiente de esa justa incorporación, ni se explica la dinámica para llevar a la nómina de una sola entidad a especialistas y otros trabajadores que escasean en las regiones y en las instituciones.



La oportunidad exige decir que los cambios en este sistema reclaman nuevos alcances en los roles de los agentes que lo conforman, incluidos el Gobierno y los responsables de la vigilancia, pero el proyecto es tímido en ese sentido. Su quehacer queda intacto en el articulado.



Aunque con las nuevas regiones sanitarias la gente puede ganar por una menor fragmentación de los servicios, a la hora de los cambios ya es el momento de eliminar del lenguaje sectorial los conceptos ‘contributivo’ y ‘subsidiado’, definir con claridad planes y no planes de beneficios y dejar de tratar la libertad de elección como un enunciado circunscrito a límites específicos; esto en razón de que diluyen la esencia de la salud como derecho fundamental contemplado en la Ley Estatutaria de Salud. En esta oportunidad se vuelven a dejar de lado.

Solo queda esperar

que el debate lleve a una verdadera reforma. Insistir con los puntos favorables del articulado, llegar a consensos para desechar los que sean inanes e incluir los que

sean necesarios FACEBOOK

TWITTER

El proyecto ya ha sufrido cambios y supresiones importantes, como elementos de equilibrio financiero y precaución en el manejo de los recursos, subsidios para poblaciones e instituciones vulnerables, y se incorporó un capítulo de seguridad y emergencia sanitaria que, a pesar de la coyuntura, requiere amplia justificación. En ese contexto, voces autorizadas creen que si en esta oportunidad no se procura reconstruir las columnas cuyas grietas se han visto en el curso de la pandemia, los cambios sugeridos podrían abordarse con decretos reglamentarios, dado que muchos de ellos se encuentran en normas legislativas ya existentes, dejando la reforma estructural para otra oportunidad y evitar así un desgaste que solo deje modificaciones leves.



Es sabido que este proyecto tiene mensaje de urgencia, pero tal condición no puede desplazar el debate amplio y profundo que exige un asunto que impacta a la totalidad de la población.



Solo queda esperar –desde el mismo inicio de los debates– que Congreso, Gobierno y todos los agentes sectoriales alineen sus objetivos en torno a una verdadera reforma. Insistir con los puntos favorables del articulado, llegar a consensos para desechar los que sean inanes e incluir los que sean necesarios son deberes ineludibles en la mejora de un sistema que responda a los clamores de los ciudadanos y contribuya al propósito de fortalecer uno de los derechos fundamentales de la sociedad.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com