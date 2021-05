La política exterior

Como parte de las decisiones tendientes a allanar un camino de salida a la compleja situación que hoy vive el país, el presidente Iván Duque ha decidido, dicho coloquialmente, barajar su gabinete. Ha habido relevos y novedades en las carteras de Hacienda, Cultura, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, siendo este último el de mayor impacto político. La partida de Claudia Blum y la llegada de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se producen en un momento marcado por los fuertes vientos contrarios que en este frente hoy soplan para el país.

Lo que ha venido ocurriendo con motivo del paro nacional y las denuncias que diferentes voces han hecho sobre abusos de la Fuerza Pública han tenido un eco innegable en esferas sensibles para los intereses del país. Medios de gran prestigio han publicado contenidos relacionados con este asunto, al tiempo que 55 congresistas del Partido Demócrata estadounidense le pidieron al Secretario de Estado, Antony Blinken, suspender la ayuda a la Policía colombiana, luego de conocer esta información.



De ahí que no sorprenda que incluso antes de haber tomado posesión oficial de su nuevo cargo, Ramírez haya viajado el jueves, con evidente sentido de urgencia, al país del norte. La misión, como lo dejó claro antes de partir, es hacerles un efectivo contrapeso a lecturas de lo vivido durante los más de veinte días de paro que no logran abarcar el asunto en toda su complejidad. Le corresponde en este momento al Gobierno, y esa será la primera labor de la nueva canciller, llegar a instancias del Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses con balances apegados a la realidad y con una explicación de lo que aquí acontece, que si bien no deje de lado los episodios de abuso de autoridad de la Fuerza Pública y la voluntad expresada por el Gobierno para que no queden impunes, también dé cuenta de todos los intereses y movimientos provenientes de la ilegalidad que han conseguido contaminar –para enorme perjuicio de la ciudadanía– a unos pocos componentes de una movilización social que en su mayoría ha sido pacífica. Los bloqueos ilegales, que tanto daño le han causado a la sociedad, deben ser denunciados. Todo esto implica recuperar la iniciativa en esta materia, pues las consecuencias de un eventual mayor deterioro de la imagen del país pueden ser muy dañinas. Lo que ya sucedió con la baja en la calificación de riesgo por la firma Standard & Poor’s obliga a tomar el toro por los cuernos.



En este frente, la nueva encargada de las relaciones exteriores del país deberá saber leer la actual realidad política estadounidense, así como interpretar la fotografía del momento del ajedrez geopolítico mundial. En lo primero, el desafío pasa por la mirada que tiene el Partido Demócrata –en la presidencia y con el control del Congreso– de la situación colombiana. Aunque dentro de esta colectividad abundan los matices y así como hay posturas que para el Gobierno colombiano pueden resultar extremas, son muchos también los parlamentarios que valoran a Colombia como un aliado histórico que ha sabido mantener una relación sólida con Washington y de carácter, por cierto, bipartidista.

En el otro flanco, es innegable que lo que suceda en nuestro país le importa al gobierno de Joe Biden en términos de su interés en que ni China ni Rusia, aliados, sobre todo este último, del régimen de Nicolás Maduro, ganen más terreno en el continente. Es en este campo en el que es clave la presión que, por otro lado, ejerce el mencionado bloque de congresistas de su partido sobre Joe Biden para que endurezca su postura frente a Colombia, que deberá moverse Ramírez procurando salvaguardar una relación binacional que a través del tiempo ha sido beneficiosa para ambas naciones y que en este momento no se puede poner en riesgo.



Pero la urgencia de atender el frente del principal aliado del país no debe relegar otros asuntos igualmente críticos. El tema de Venezuela, por ejemplo. La necesidad de trazar una línea de acción que permita un alivio para el drama que viven las comunidades de la zona fronteriza –lo que puede implicar, como ya se ha esbozado, una reapertura de la frontera que les reste oxígeno a las mafias que se lucran del cierre–, sin que esto signifique virar hacia una postura de la que se beneficie el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, constituye un desafío enorme.



Por último, el impacto tan serio que la pandemia ha tenido para la economía, sumado al que le está causando el paro, exige que la Cancillería también se emplee a fondo, como lo dejó claro la nueva ministra el miércoles pasado, en abrir nuevos frentes de inversión para el país junto con nuevas fronteras para las exportaciones. Hoy más que nunca urge tender puentes antes que levantar muros, los retos que afronta el país obligan a saber interpretar lo que ocurre en el mundo para lograr apoyos y alianzas que permitan pronto pasar esta dura página.



