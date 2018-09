La polémica por la tala

En estos tiempos de mayor conciencia ambiental, cuanto tenga que ver con la vegetación siempre es materia sensible. Y eso está bien. En Bogotá, la Administración ha enfrentado dos encendidas protestas este año por la tala de árboles en zonas estratégicas del norte, como el parque El Virrey (calle 87) y la avenida 9.ª entre calles 72 y 85. Allí, los vecinos han salido a reclamar, entre otras quejas, según sostienen, porque no se les avisó ni se concertó con ellos la medida.

La Alcaldía, a través del Jardín Botánico, advierte que los árboles estaban en deficiente estado físico y sanitario. En el caso del parque El Virrey, en mayo señaló afectaciones como fisuras, grietas, pudrición basal, descortezamientos, daños estructurales; que están secos, muertos en pie y con susceptibilidad de colapsar, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.



El diagnóstico para los de la 9.ª habla de situaciones de rebrotes, fustes torcidos, espacio insuficiente de emplazamiento, ramas secas, clorosis, necrosis y hasta peligro de volcamiento. El Jardín Botánico asegura tener al menos seis conceptos técnicos, emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, que justifican la tala. Argumentos importantes que deben considerar los vecinos. Como también vale tener en cuenta que aunque en el actual gobierno van 10.300 árboles talados, así mismo, en su reemplazo se han sembrado 86.000 en zonas urbanas y rurales.



Está bien que los ciudadanos defiendan los árboles, a los cuales se les toma cariño y admiración, pero también deben entenderse las razones técnicas y que la Administración debe velar por que no haya ejemplares en riesgo de caer en el espacio público, de modo que pongan en peligro a los mismos transeúntes. Se trata, incluso, de evitar pérdidas de vidas.

La Alcaldía debe ser consciente de que urge mejorar la comunicación para que la ciudadanía tenga una mayor

Bogotá, según el Jardín Botánico, tiene alrededor de 1’250.000 árboles sembrados, y no son pocos los que enferman, como lo reportó este diario en marzo del 2017, cuando se habían atendido 18.500 y a 53.000 se les había diagnosticado alguna enfermedad, deficiencia nutricional o presencia de algún insecto o plaga. Por ello es importante tratar el asunto con el rigor científico requerido y que organismos como la Personería Distrital, que ha terciado en la polémica, asuman una posición neutral.



No creemos que se tale por talar. Pero la Alcaldía debe ser consciente de que urge mejorar la comunicación. Si esta es efectiva y clara, les puede brindar confianza a los vecinos, pues, a veces, los árboles no dejan ver el bosque. El Jardín Botánico dijo el viernes en un comunicado que todas las evaluaciones y los diagnósticos del arbolado de Bogotá los efectúa un equipo de profesionales expertos forestales, tanto de la Secretaría de Ambiente como de esta institución.



El debate está abierto, ya que, al acatar la petición de la Personería de suspender la tala por una inadecuada socialización con la ciudadanía, el Jardín Botánico le solicitó al ente de control que explique cuál es el mecanismo de socialización que considera adecuado para el manejo de los árboles de la ciudad. Pero no se trata, en todo caso, de echarle leña al fuego. Sino de que las partes evalúen las razones sin prevención. Que ojalá primen lo técnico y el bienestar de todos, antes que cierta politización.



