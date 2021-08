La plata que vale oro

Hay seres especiales que sobresalen en sus profesiones y en su país, o a nivel continental y mundial, inclusive. Suena casi inverosímil decir que alguien es ya leyenda a los 29 años. Pero así es, o por lo menos pasa a serlo ahora Mariana Pajón, la corredora de BMX, quien el jueves pasado conquistó una medalla de plata en Tokio.

Lo que ha logrado en su vida deportiva la colombiana es histórico. Tres medallas olímpicas: dos de oro, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y ahora la de plata, que –ella dijo– “vale oro”. Es vedad. Pero el país, que reconoce y se emociona al ver elevar la bandera nacional con colombianos en esos podios a los que muy pocos se suben, no sabe lo que hay detrás.



En el caso de la bicicrosista antioqueña hay una larga pista llena de obstáculos y sacrificios que, si no hay coraje, resolución y familia detrás, han podido malograr la hazaña. Uno de ellos, el 6 de mayo de 2018, en la Copa Mundo de Holanda, cuando una caída le ocasionó la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el rompimiento parcial del colateral medial. Eso, que suena a parte médico, para un deportista de alto rendimiento es fatal. Es el rompimiento también del ánimo. Para muchos, ha sido el adiós de la vida deportiva.



Pero ella se sobrepuso, como se ha sobrepuesto a roturas en todo el cuerpo: fractura de clavícula, del omoplato, del tobillo derecho, del cúbito y el radio en varias ocasiones, como lo describió ayer una completa nota de Lisandro Rengifo en este diario.



Y ahí está el enorme mérito de la medalla de plata en Tokio, en tan exigente deporte en el que participan los mejores del orbe. Y ahí está la lección para todos, deportistas o no, más en estos momentos. “Así somos los colombianos... puedes caer en lo más profundo y escuchar miles de imposibles, pero si tú crees que lo puedes hacer, simplemente superas tus propias limitaciones”, dijo Mariana. Así tiene que ser. Es un ejemplo para seguir, que vale oro.



