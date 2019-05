La planta Canoas

En esta especie de histeria legal que se vive por causa de decisiones judiciales que están impactando obras de infraestructura, hubo una que también estuvo en riesgo de quedar paralizada: el convenio de cofinanciación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas. La destitución del cargo del director de la CAR, Néstor Franco, ordenada por la Procuraduría General, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con otra planta de tratamiento para el municipio de Chía, puso a tambalear el proyecto Canoas, donde la CAR aportará 1,5 billones de pesos de vigencias futuras para el desarrollo de este.

En su momento, Franco se negó a seguir con el proceso hasta tanto no se hiciera claridad sobre su competencia, pues, a su juicio, la Procuraduría, con su decisión, lo dejaba sin esa facultad. Esta semana, a instancias de la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, el asunto pareció aclararse y en las próximas semanas se llevará a cabo la firma del convenio, el cual –junto a los 2,9 billones de pesos que pone Bogotá y los 61.000 millones de la Gobernación de Cundinamarca– garantizará la recuperación del principal afluente de la sabana y de la capital del país.



Hay que celebrar que la Ptar Canoas se haya encarrilado, pues se trata de una obra que, con la construcción de la planta elevadora –que se encuentra en ejecución en el municipio de Soacha–, permitirá descontaminar hasta en un 70 por ciento el río Bogotá. Se espera que, una vez adjudicada la concesión para construir, operar y mantener la planta, las obras comiencen en el 2023 y que en el 2025 se estén tratando 16 metros cúbicos por segundo de aguas residuales.



Como decíamos al inicio, las decisiones judiciales están gravitando cada vez más cerca de proyectos de alto impacto para la comunidad. Lo cual está bien. Nada como el ojo avizor de los entes de control y de la justicia en su conjunto para garantizar la transparencia de procesos contractuales en los que se ven involucrados millonarios recursos públicos.



No obstante, lo rescatable de este caso es que fueron los mismos despachos judiciales los que salvaron del olvido el viejo anhelo de recuperar el que es considerado uno de los afluentes más contaminados de la región. Hace quince años, y luego de conocer en detalle los intríngulis que habían impedido que tal propósito se llevara a cabo, la magistrada Villamizar –y posteriormente el Consejo de Estado– asumió la causa y se sumergió en las entrañas de todo lo actuado hasta establecer responsabilidades individuales y colectivas para recuperar el río. De sus decisiones no se salvó nadie: ni los municipios, ni las corporaciones autónomas, ni la empresa privada, ni la Gobernación ni la Alcaldía de Bogotá.



Pacientemente, una a una fueron asumiendo lo que les correspondía y es por eso que hoy por hoy se puede decir que hay un camino cierto para que el río Bogotá tenga una nueva oportunidad.



Es lo que se espera de las determinaciones judiciales, que se tomen en virtud del conocimiento pleno que se tenga de los detalles técnicos y jurídicos que soportan un proyecto de infraestructura, los mismos que deberían también soportar los fallos de los jueces.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com