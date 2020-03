La paz de los talibanes

Los ataques de los talibanes contra las fuerzas del Gobierno en Afganistán y la respuesta de la aviación estadounidense, que bombardeó a milicianos del grupo insurgente, extienden un enorme manto de duda acerca de la viabilidad sobre el terreno del acuerdo de paz firmado el sábado en Doha.

Según el Gobierno afgano, se han contabilizado en los últimos días al menos 30 ataques del grupo integrista en 15 de las 34 provincias del país, lo cual se explica en el hecho de que los talibanes se comprometieron a no atacar a las fuerzas extranjeras, incluyendo a las estadounidenses, a cambio de la retirada del país de estas en un plazo de 14 meses, y el inicio de diálogos de paz. Pero dicho pacto no habla de las fuerzas del Gobierno, que, además, soporta disputas internas por la última elección presidencial.



Según analistas locales, Estados Unidos no ha logrado convencer a los talibanes de sentarse a negociar, entre otras razones porque el acuerdo incluye el intercambio de 5.000 milicianos insurgentes por mil soldados del Gobierno, lo que este último se niega a aceptar como precondición para un diálogo. Y también porque los talibanes se han negado a reconocer el gobierno de Ashraf Gani.



Por eso, la gran pregunta es si el gobierno de Donald Trump se apresuró a anunciar un acuerdo que sobre el campo de batalla luce prematuro y sin perspectiva, más para quitarles protagonismo a las primarias demócratas y pensando en su reelección que porque existieran las condiciones objetivas para darles semejante reconocimiento político a los más grandes enemigos del país desde el 11S. Hasta pensó en llevarlos a la Casa Blanca, idea de la que se supo fue disuadido por sus asesores.



Más allá de si el pacto con los talibanes y el retiro de tropas son una estrategia electoral de Trump, los afganos necesitan la paz. La guerra civil se ha llevado la vida de entre 32.000 y 60.000 civiles, según datos de la ONU, además de 1.900 militares. Pero la paz no se hace a la brava ni por decreto. Eso deberían entenderlo en la Casa Blanca.



