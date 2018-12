La parábola de la Navidad

Quizás haya sido el escritor católico e inglés G. K. Chesterton quien lo haya resumido de la mejor manera: “La Navidad está construida sobre una paradoja bella e intencional: que el nacimiento de los que no tienen una casa debe ser celebrado en cada hogar”, escribió. Vale la pena recobrar hoy esa cita iluminadora, todo un ensayo sobre la humanidad, pues entre todas las tensiones que está viviendo el mundo, quizás la más dura de todas sea la que tiene que ver con los migrantes y las naciones que no saben si volverse un muro o un refugio.

Bastará recordar las imágenes dolorosas del éxodo que se ha estado llevando a cabo en Centroamérica ante barricadas y alambres de púas. Bastará notar la caravana diaria de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera en busca de algún lugar de Colombia en donde esté la vida.



Entre todas las tradiciones navideñas que se han seguido transmitiendo de generación en generación en nuestro país –entre los villancicos felices, las comidas abundantes, los pesebres llenos de historias, las exigentes listas de regalos que hoy en día se reparten el Niño Dios y Papá Noel–, tal vez la novena de aguinaldos, por exigente y lejana a las modas de hoy, sea la más sorprendente, la más diciente. Por un lado, se trata de una ceremonia religiosa, sí, pero una llena de humor y de alegría y de música vieja hecha a la manera de cada familia: es común, aún hoy, escuchar el estribillo “ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto” en las salas de los colombianos.



Por otra parte, se trata de nueve días en los que se está contando y poniendo en escena una vez más el mito de la Navidad. Que es la odisea de María y de José, llena de peripecias y de reveses y de amenazas descorazonadoras al hecho milagroso de la vida, en busca de un hogar en el que les sea dado tener a su hijo. La novena de aguinaldos cuenta por qué Dios tuvo que hacerse hombre; por qué eligió a la Virgen como su madre; cómo el alma y el cuerpo de Jesús eran una sola cosa; cómo el niño, desde el seno de María, se entregó a los designios de la vida; cómo aquella mujer, a la espera de su hijo, fue entendiendo la razón de ser de la existencia; cómo sucedió que los nuevos padres tuvieron que dejar Nazaret y viajar a Belén y buscar en vano un hospedaje; cómo nació Dios una vez más, en un pesebre, para recordarles a quienes estén atentos que el mundo entero tiene el hecho de la vida en común.

La parábola de la Navidad, pues, está hecha para ser revivida y reinterpretada, para animar a la reflexión. Y, a la luz de los hechos y los titulares de hoy, que a veces parecen presagiar tiempos peores, puede decirse que la travesía de María y José –que trataban desesperadamente de permitir la vida de Jesús, la vida– está hablándole a una época en la que millones de personas buscan con su propio coraje y su propia fe el hogar que les ha sido negado. Sin duda son las familias de migrantes las más frágiles, las más vulnerables. Y las sociedades del mundo de hoy tienen por delante la decisión de dejarse permear, volver a barajar, transformar, por todas aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar los sitios que habitaban.



Colombia se ha estado redefiniendo, más de lo que se cree, por la llegada de miles de familias de venezolanos que sueñan con dar con un refugio. Ser testigo de su viacrucis, en las temperaturas castigadoras del páramo de Berlín, en los colchones de los hospedajes de paso, en las calles de las enormes y ajenas ciudades colombianas, es recordar el riesgo que corremos todos y la suerte que tenemos de seguir formando parte de una sociedad en últimas dada –a pesar de sus errores y sus innegables problemas– a la convivencia.



En esta Navidad de 2018 es vital recordar que la solidaridad no tiene requisitos; no se da entre personas de las mismas razas y las mismas religiones y las mismas naciones, sino entre todos aquellos que se conmueven ante el hecho de la vida.



Decía el escritor norteamericano Washington Irving, experto en dar con fábulas que nos definen a todos en un par de páginas apenas, que “la Navidad es la temporada del año en la que revivimos el rito de la hospitalidad”. La Navidad es, en otras palabras, una larga jornada en la que volvemos nuestra casa un refugio. No sobra, en un país y un continente y un planeta como estos, tomarse en serio ese paréntesis de defensa y celebración de lo humano. A fin de cuentas, todo paréntesis, por definición, consigue aclarar y abrir paso para lo que viene. Y lo que viene, en Europa, en América, en Oriente, es la pregunta eterna de qué tan dispuestos estamos a convivir con las lenguas y las costumbres y las culturas de los otros.



Feliz Navidad, lectores de EL TIEMPO, feliz día para las satisfacciones y las meditaciones.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com