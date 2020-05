Como la otra pandemia ha denominado acertadamente el sacerdote jesuita Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, la tragedia de la imparable racha de asesinatos de líderes sociales en el país. Se trata de una situación extremadamente grave que en el último tiempo ha quedado relegada a un segundo plano por causa de la actual pandemia de covid-19 y que hoy requiere toda la atención del Gobierno y de la sociedad. Las cifras son alarmantes desde cualquier punto de vista: el 17 de mayo fue asesinado en zona rural de Cali Jorge Enrique Oramas, líder ambientalista que se oponía a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Varias entidades que hacen seguimiento a este fenómeno reportaron que Oramas fue la víctima número cien de este año.

Según estos mismos dolorosos conteos, durante la cuarentena han caído treinta líderes y lideresas más. Los más recientes fueron los médicos ancestrales María Nelly Cuetia Dagua y Pedro Ángel María Tróchez Medina, del resguardo indígena páez, de Corinto, Cauca, el jueves pasado. Esta semana también murieron acribillados Edwin Emiro Acosta, en Mina Seca, en Tiquisio, Bolívar; Olga Lucía Hernández, en Cumaribo, Vichada; y Saúl Rojas, en Algeciras, Huila. Valga decir que junto con el asedio tantas veces mortal a los líderes está el que también sufren los excombatientes de las Farc –197 han sido asesinados desde la firma del acuerdo– y los pueblos indígenas.



En lo que corresponde a los líderes, el más reciente dato de la Fiscalía da cuenta de 25 casos entre el primero de enero y el 15 de este mes. El ente acusador ha dicho que el porcentaje de avance en el esclarecimiento de estos casos está en un 54 por ciento. Su guarismo de muertes difiere poco del de Naciones Unidas, que tiene reportes de 27. Por su parte, un informe de la Fundación Ideas para la Paz menciona 49 homicidios entre enero y abril, cifra que marcaría un aumento del 53 por ciento en relación con el mismo periodo de 2019 en los conteos de esta reconocida entidad.



Es cierto que hay discusión sobre la cifra exacta: siempre estará la confrontación de puntos de vista sobre qué actividades de una persona asesinada pueden ser caracterizadas como propias de alguien que ejerce liderazgo en un grupo social. Pero hay que señalar que dicho debate distrae la atención de lo que hoy es importante: que en Colombia es cada vez más riesgoso asumir la defensa de intereses colectivos, en especial cuando del otro bando se encuentra el crimen organizado. Como se ha dicho tantas veces, cualquier cifra diferente a cero en este campo es inaceptable, y –tampoco sobra repetirlo– el guarismo actual debe ser motivo de dolor, profunda reflexión y tiene que detonar acciones concretas, consensuadas y efectivas para detener inmediatamente el desangre.



Es tan grave la situación que, a estas alturas, el hecho de no tratarse de un exterminio sistemático como el sucedido décadas atrás con la Unión Patriótica –aunque esto les corresponderá a las autoridades establecerlo– hace incluso más crítico el panorama: quiere decir que la tendencia a callar con balas a los que intentan detener la maquinaria del crimen sigue absolutamente arraigada entre quienes están en la ilegalidad. Duele profundamente constatar que en la inmensa mayoría de muertes se repitan los mismos elementos: una actividad ilegal –minería, narcotráfico, contrabando, deforestación o saqueo a las arcas públicas– que carcome aceleradamente el tejido social, deteriorando a niveles a veces inhumanos la convivencia. Frente a esta situación, voces desbordantes de coraje y entereza se levantan sin más arma que la palabra y la convicción de estar haciendo lo correcto por su gente y sus ancestros para terminar entregando su propia vida ante la mirada aterrorizada e impotente de los hombres y mujeres que quisieron defender.

¿Qué hacer entonces respecto a este drama? La hoja de ruta se ha puesto sobre la mesa en innumerables ocasiones, y urge hacerlo una vez más. Por supuesto, quienes están en mayor riesgo requieren protección directa del Gobierno, como ya ocurre con varios. Pero la verdadera defensa pasa por una protección colectiva que incluya una presencia integral y continuada del Estado en las comunidades, con alternativas para la gente que permitan cerrar el paso al avance de las economías ilegales. Presencia robusta que hagan sentir a los líderes y lideresas, con respaldo en hechos, no solo con palabras, que el Estado está de su lado.



Pero, sobre todo, es vital que el resto de la población entienda que, a la larga, los líderes no solo actúan por sus comunidades. Al defender el interés colectivo en asuntos tan críticos para el futuro como el ambiente o el auge del narcotráfico están tratando de forjar, a riesgo claro de perder su vida, un mejor futuro para toda Colombia. Protegerlos no puede tener color político.



