La otra mirada al plan

La aprobación en tiempo récord del Plan de Desarrollo de Bogotá, incluso con argumentos que se reducían a un minuto de intervención por concejal, como si fuera la mejor manera de abordar temas críticos para la ciudad, dejó varias reflexiones. Sin duda, una de ellas es que la alcaldesa Claudia López se salió con la suya, particularmente en puntos controvertidos como el archivo de la troncal de TransMilenio por la 7.ª para apostar por un corredor verde, no obstante los 300.000 millones de pesos invertidos en estudios, y la creación de un operador público de transporte en medio de la estrechez financiera en que quedará la ciudad por la pandemia del coronavirus.

Estos y otros asuntos deben seguir siendo materia de análisis, sin duda. Pero ello no puede opacar otros abordados y aprobados en el plan que ameritan ser destacados por su innovación y porque aluden a la protección y el reconocimiento de derechos de la población más vulnerable.



El compendio de normas que regirán el devenir de la ciudad en los próximos años pone en el centro a la mujer, por ejemplo. Las estadísticas muestran cómo es a ellas a las que más golpean la falta de empleo, la mala remuneración y la violencia. El año pasado, cerca de 27.000 fueron objeto de maltrato y 5.190, de abuso sexual. No es de extrañar, entonces, que en el texto del plan hayan quedado estipuladas 21 metas y tres propósitos para que sus causas ya no sean una entelequia.



Según la norma, ellas contarán en adelante con mecanismos eficaces de acceso a la justicia, que incluyen un esquema de prevención, atención y reparación. También se da luz verde a un sistema distrital de cuidado que, por primera vez, reconoce la labor de atención que ejercen las mujeres diariamente en el hogar, con los niños y los adultos mayores, entre otros. La inversión en este frente asciende a 5,2 billones de pesos, pues se trata de una estrategia transversal a otras 25 metas.

La humanidad está dando muestras de que es el reconocimiento de derechos lo que mejor contribuye a sanar

Aunque despertó controversia, la creación de una agencia de educación superior, cuyo objetivo es reducir la brecha de acceso a la formación profesional de miles de jóvenes, aspirando a créditos académicos que les faciliten su ingreso a instituciones públicas o privadas, lo mismo que a becas, es otra norma que vela por un sector que reclama más y mejores oportunidades. Lo deseable es que las entidades privadas acojan la idea y que el nuevo organismo no se convierta en una rueda suelta y burocrática dentro del aparato educativo.



Otra cuestión oculta entre tanto articulado es el centro de atención para víctimas de incidentes de tránsito. Lo que cabe destacar aquí es que la ciudad contará con una institucionalidad al servicio de quienes suelen llevar la peor parte en las siniestralidades viales. En Bogotá, dichas fatalidades provocan 500 muertes al año.



Y se podrían mencionar más, como el acueducto regional que se proyecta y que ojalá no deje en desventaja a la ciudad. Lo importante, reiteramos, es que el plan incluye una apuesta por derechos y reivindicaciones que no deben ignorarse, mucho menos cuando la humanidad está dando muestras de que es el reconocimiento de tales derechos lo que puede cauterizar viejas heridas y prevenir desenlaces peores. Casos se están viendo.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com