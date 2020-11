La obligación de sanar

Más de una semana después de que los conteos dieron como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos al candidato demócrata, Joe Biden, el presidente Donald Trump sigue empecinado en no reconocer la derrota. Él mismo, desde Twitter, y también funcionarios suyos de la talla del secretario de Estado, Mike Pompeo, han reiterado que el ganador fue el actual mandatario y que se alistan para repetir mandato, confiados en que saldrán airosos de la batalla judicial que anuncian.

La reticencia de Trump no se ha limitado a las palabras y los trinos. Todos los protocolos que rigen los relevos en la Oficina Oval están congelados. Y no solo eso, la decisión de Trump de despedir a su secretario de Defensa, Mark Esper –que condujo a su vez a la renuncia de la cúpula civil del Pentágono–, y de llenar estos cargos con funcionarios de mediano y bajo perfil, pero de comprobada lealtad, tiene a más de uno en Washington con los nervios de punta.



La situación ha llegado a un extremo impensable hasta hace muy poco. Y es que esta semana mucho se comentó sobre un preocupante ambiente en el que sería plausible la hipótesis de un quiebre del orden institucional en curso. Alimentaron este temor las versiones de prensa acerca de indagaciones que estaría haciendo Trump sobre la viabilidad de que los legislativos de los estados en los que se impuso Biden designen delegados fieles a él e ignoren la voluntad popular.



Con todo, no parece todavía factible que algo así ocurra. Allegados a Trump han afirmado, bajo condición de anonimato, que el presidente, en su fuero más íntimo, ya tendría claro que perdió y que estas movidas buscarían más abonar el camino para una nueva candidatura suya en 2024. Otros hablan de ansiedad y negación de la realidad, motivadas por los múltiples líos legales y financieros que le aguardan.



Sea lo que sea, lo claro y lamentable es que el daño a la democracia ya está hecho y no es menor. Con esta actitud, Trump ha privilegiado, una vez más, la salvaguarda de su ego sobre la del bienestar de todo un país. Es condición fundamental para una democracia que los perdedores acepten su derrota, para así mantener a salvo la confianza ciudadana en las instituciones. Trump no solo no fue un buen perdedor, sino que al proceder como lo hizo, en un contexto que ya estaba marcado por la desconfianza y las teorías conspirativas, causó un perjuicio enorme. Más del 70 por ciento de sus más de 72 millones de votantes están convencidos de que el triunfo de Biden es ilegítimo, fruto de un supuesto fraude del cual no existe evidencia alguna.

Y aunque no es aceptable el proceder del magnate, sí alcanza a ser previsible. Lo que, en cambio, muchos reprochan con severidad es la actitud de buena parte de los congresistas del Partido Republicano, comenzando por su líder, Mitch McConnell, que han avalado, expresa o tácitamente, su conducta en lugar de marcar distancia. Para muchos analistas, obran así por temer que un feroz trino del presidente los gradúe de traidores y los deje mal parados ante sus votantes, que son también seguidores de Trump.



Así las cosas, Biden asumirá la presidencia de un país profundamente dividido, con una porción de su población que a raíz de lo hecho por Trump en estos días está convencida de que su elección estuvo viciada; no confían ya en el sistema electoral del país y muchos, tampoco en la democracia como forma de gobierno. Al contrario, son muy dados a creer en las mencionadas teorías conspirativas, las cuales tienen un potencial enorme de hacer muy difícil la convivencia en esta sociedad. Ya las redes sociales han logrado que las personas vivan aisladas en burbujas que imposibilitan el encuentro, virtual y real, con quienes piensan de otra manera. Lo que está sucediendo en estos días tiene la capacidad de hacer irreversible esta triste realidad.



Tal escenario vuelve a dejar claro que el principal reto de Joe Biden, además de enfrentar una pandemia que vuelve a mostrar cifras extremadamente alarmantes, será, en sus propios términos, “sanar el alma” de Estados Unidos. Y aquí hay que detenerse en el cómo. Está claro que no puede ser por la vía de muchos de sus partidarios de mirar por encima del hombro a los seguidores de Trump. La de aquellos que antes de intentar comprender el fenómeno que permitió el surgimiento de un líder tan cuestionable prefieren quedarse en la comodidad del juicio fácil, severo y viral en redes, y por esta vía tratar de imponer cierto estilo de vida y nuevos estándares éticos. No es por ahí.



De Biden se espera un nuevo liderazgo. Uno, ante todo, capaz de comprender, con humildad, que la democracia se desvirtúa abriendo las puertas de infiernos que el mundo ya conoce cuando entre ganadores y perdedores se instala y echa raíces el miedo. Esto es, en últimas, lo que hay que contrarrestar.

EDITORIAL

