El jueves pasado el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció la realización de una gira por siete ciudades del país en busca de mayores consensos para la nueva reforma tributaria. Este ejercicio regional del jefe de las finanzas públicas prácticamente traslada la radicación del proyecto de ajuste fiscal ante el Congreso de la República hasta el 20 de julio, fecha en la que comenzará el último año de sesiones del actual Congreso.

No se equivoca el Gobierno Nacional en intentar el mayor respaldo social y político posible antes de presentar el articulado. Las recientes encuestas de opinión pública ratifican que la mayoría de los colombianos apoyaron la convocatoria del paro nacional, que ya superó el mes y medio, para manifestar su rechazo a la ambiciosa reforma tributaria presentada por el hoy exministro Alberto Carrasquilla. Las protestas ciudadanas, que lograron tanto la caída de la cúpula del Ministerio de Hacienda como el hundimiento de la iniciativa, tomaron un rumbo hacia un escenario más complejo, que aún está pendiente de una solución.



José Manuel Restrepo llegó a la cartera con un abordaje diametralmente opuesto. Sin negar la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, el ministro ha enviado varias señales positivas en estas semanas de agitación en Colombia. La primera fue reducir el monto del recaudo a alrededor de 15 billones de pesos, en sincronía con alternativas propuestas por la Andi y otros sectores.



Una segunda señal fue la garantía de no aumentar el IVA ni otros impactos de renta a las clases medias. En tercer lugar, el Gobierno ha insistido en la inclusión de medidas sociales para los hogares más vulnerables que han sufrido el golpe de la crisis económica. Este último aspecto es imprescindible en cualquier escenario, dado el efecto que la pandemia ha tenido en los ingresos y la calidad de vida de los menos favorecidos. Dos puntos adicionales en los llamados “consensos para la financiación de la inversión social” que promueve Restrepo son un plan de austeridad de la administración pública y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión. Este punto es central y tiene que ver con otro que ojalá sea contemplado en la discusión del articulado: el de simplificar tanto como sea posible para los ciudadanos el pago de sus obligaciones tributarias.



Es claro que los diálogos del minhacienda se han venido orientando a que los “más pudientes son los que deben aportar”, así como a aceptar la oferta responsable y democrática de los empresarios para asumir, en esta emergencia, una carga adicional. Por último, cualquier articulado debe ser breve y claro, además de incluir condiciones para la reactivación del sector privado y ser fruto de un proceso de construcción colectiva.



El paso lento pero seguro del ministro en la reforma tributaria 2.0 no es gratuito. Cualquier referencia a una iniciativa de esta naturaleza seguramente despertará ataques políticos e interferirá con el manejo gubernamental de las protestas. El incierto desarrollo del diálogo con el comité del paro, suspendido desde hace una semana, hace parte de las variables para tener en cuenta. Si bien esta segunda propuesta de reforma no contendrá las medidas contra los ingresos medios de la anterior, a meses de las elecciones de 2022 y con las manifestaciones perdiendo fuerza, pero aún ancladas a problemas sociales de fondo, el afán electoral amenaza con ganarle a la responsabilidad política.

La disposición del sector empresarial para asumir cargas tributarias adicionales es un gesto responsable y democrático. El gobierno Duque no tiene otra salida

Sin el grado de inversión y con una alarmante situación financiera, el Gobierno no tiene otra salida que impulsar un ajuste fiscal. Colombia requiere no solo aprobar una hoja de ruta viable para estabilizar sus finanzas, sino también extender por un tiempo más las ayudas sociales y a las empresas. Las calificadoras de riesgo y los inversionistas necesitan conocer ese camino que recupere la confianza y envíe señales adecuadas a los mercados.



A pesar del impacto billonario, la disparada de la inflación y la angustia empresarial generada por los bloqueos del paro, las proyecciones de crecimiento del PIB continúan siendo optimistas. No obstante, la vacunación debe sostener y elevar su ritmo, así como el Gobierno tiene que atender con efectividad las angustias sociales que se expresan en el descontento popular.



La gira regional de la reforma tributaria 2.0 es una oportunidad para construir los acuerdos que despejen el camino legislativo, robustezcan su capital político y logren una mejor comprensión de la ciudadanía. Sin ello será muy difícil avanzar. Por eso, estas semanas son un inmenso reto para el ministro Restrepo y la Casa de Nariño en la profundización de la pedagogía del nuevo ajuste y sus fuentes y usos. Es el momento de demostrar las lecciones aprendidas en comunicación, en fortalecimiento de la sintonía con las clases populares y en liderazgo para alcanzar consensos.



