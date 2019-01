La nueva pesadilla

Ya no es un secreto que desde hace varios meses viene operando en Bogotá una nueva aplicación a través de la cual se presta el servicio de mototaxi. Los señores que la promueven –hasta con vallas– aseguran que 60.000 vehículos de estos ya prestan el servicio a la ciudadanía, que ingenua prefiere arriesgar su integridad haciendo uso de una moto para llegar a su destino antes que utilizar el transporte público. Ignora esa misma ciudadanía que este tipo de vehículos ocasiona la más alta cifra de incidentes en la vía y son los responsables del mayor número de muertes, después de los peatones. El año pasado, 148 personas –entre conductores y parrilleros– perdieron la vida por esta causa y 187 quedaron con lesiones serias.

Las justificaciones ya se conocen: la deficiencia que ofrece el transporte público, los trancones permanentes, el costo del pasaje y la opción de empleo que se les abre a miles de motociclistas. Todas razones válidas. Pero no se trata de estigmatizar la moto como un actor clave de la movilidad. Lo que se cuestiona es el tipo de servicio que se ofrece, pues no brinda garantías de seguridad al usuario, no existen pólizas que amparen al pasajero, no se tiene la experiencia ni la pericia y tampoco se expiden licencias para que se cumpla con dicha labor.



Por ello, tanto el Ministerio del Transporte como la Secretaría de Movilidad vienen alertando sobre la ilegalidad de estas aplicaciones, incluyendo Uber y Cabify, y de sus consecuencias: mayor congestión, mayor contaminación, mayores conflictos y el surgimiento de pequeñas mafias que controlarán el negocio mediante el alquiler de motocicletas por una cuota semanal, como se ha sabido.



El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, tiene razón cuando reclama que desde el Gobierno Nacional debe haber claridad sobre el uso de estas aplicaciones. Hasta el día de hoy no han logrado zanjarse las diferencias que existen entre las carteras de Transporte y Tecnología, que por un lado rotulan de ilegales estos servicios y, por otro, avalan que los usuarios hagan uso de estas. Esto dificulta el accionar de las autoridades mientras la presión aumenta en las calles.

Los proyectos para legalizar las plataformas de Uber y Cabify siguen estancados en el Congreso, y es imposible que la policía se dedique a controlar el medio millón de motos que circulan en la capital o los miles de vehículos particulares dedicados a lo mismo. Mientras tanto, como es obvio, la gente opta por una movilidad cómoda y barata, a la espera de que el transporte público ofrezca lo mismo. El problema viene para la ciudad, pues el impacto del mototaxismo podría dar al traste con los esfuerzos que se vienen haciendo para reducir incidentes viales, que se han convertido en un delicado asunto casi que de salud pública en el orden nacional.



Si, como muchos consideran, es hora de abrirle espacio al transporte público privado o al sistema colaborativo para la movilidad de pasajeros, que se haga, pero con reglas claras, con responsabilidad, auditadas por el Estado y no en detrimento de la seguridad de las personas. Dejar que las cosas sigan así solo contribuye a promover el pésimo mensaje de que aquí se puede burlar la ley y no pasa nada.



